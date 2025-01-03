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Prof. Dr. Hakan Kara enflasyonda açıklamakta zorlandığı farkı paylaştı

Prof. Dr. Hakan Kara, Aralık 2024 enflasyon verilerinin ardından uzun süredir açıklamakta zorlandığı farkı gösteren bir grafik paylaştı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara enflasyonda açıklamakta zorlandığı farkı paylaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. Aralık 2024’te aylık enflasyon yüzde 1,03, yıllık bazda da yüzde 44,38 oranında artış gösterdi.

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Enflasyon verilerinin detaylarında dikkat çeken veriler de incelenmeye devam ediyor.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da detaylarda birçok normalleşmeye karşın, açıklayamadığı bir veriyi paylaştı.

Kara, paylaşımında “Resmi enflasyon verilerinde son dönemde birçok alt kalemde gözlenen normalleşmeye rağmen, giyim fiyatlarındaki ayrışmayı açıklamakta hala zorlanıyorum” derken, şu grafiği de paylaştı:

 

Kara’nın hesaplamalarına göre, 2024 giyim enflasyonu, Türkiye genelinde TÜİK verisine göre, yüzde 32, İstanbul’da İTO verisine göre yüzde 67 ve Kıbrıs’ta da KKTC İstatistik Kurumu verisine göre yılın ilk 11 ayında yüzde 73 artış gösterdi.

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