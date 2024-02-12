“Hayat ve sağlık branşlarında üretimimizi ikiye katladık” 

QNB Finansbank’ın yüzde 100 iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren QNB Sigorta, 2023 yılı sigorta sektörü ve QNB Sigorta performansını açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, “QNB Sigorta olarak hizmet verdiğimiz Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında hayat ve emeklilik sigorta şirketleri olarak toplam prim üretimi 2022 yılına göre yüzde 81 büyüyerek 56,8 milyar TL prim büyüklüğe ulaştı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası branşı toplam prim büyümesini devam ettirirken, 2023 yılında yüzde 168 büyüme göstererek 4 milyon sigortalı adedine ulaştı. Bununla birlikte, global pek çok pazardaki dinamiklerden farklı olarak Türkiye’de sigorta sektörünün toplam finansal hizmetler pazarından aldığı pay yüzde 5’in altında seyrediyor. QNB Sigorta olarak ise; 2023 yılı sonu itibarıyla 7 milyonu aşan müşteri tabanımız ve 760 çalışan sayışımız ile Türkiye sigortacılık sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alıyoruz. Sürdürülebilir büyümemize devam ediyor, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak önemli başarılara imza atmayı sürdürüyoruz. 2023 yılında Sağlık, Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında 4,7 milyar TL prim büyüklüğüne ulaştık. 2023 yılında, Hayat ve Ferdi Kaza branşları prim üretiminde yüzde 90, Sağlık branşı prim üretiminde yüzde 276 büyürken, bu üç branşta geçen yıla göre prim üretiminde yüzde 98 büyüme gösterdik. Hayat ve Ferdi Kaza branşlarındaki büyümemizle, 2022 yılındaki yüzde 7,20 pazar payımızı 2023 yılında yüzde 7,55’e çıkardık.” dedi.

“TSS ürünümüzde 100 bin sigortalıyı aşmış bulunmaktayız”

2011’den beri büyümesine devam eden hayat sigortası branşının, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 93 büyüdüğünü vurgulayan Kuriş, devamında şunları kaydetti: “Hayat sigortası branşında 48,3 milyar TL üretim gerçekleşti. 2023 yılı sonunda özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası olmak üzere toplam sigortalı sayısı ise 6.97 milyon kişiye ulaştı. QNB Sigorta olarak bankasürans sigortacılığı kapsamında Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında yüzde 9.78 pazar payı ile sektör sıralamasında 4. özel sigorta şirketiyiz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası prim üretimimizi ve pazar payımızı da hızlı bir şekilde artırmaya devam ediyoruz. Yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre sektördeki TSS’li sigortalı sayısı yüzde 14.3 artışla, özel sağlık sigortasına sahip kişi sayısı ise yüzde 6.8 artış ile 2.85 milyon kişiye ulaştı. Tamamlayıcı sağlık sigortası prim üretiminde ise yüzde 163.8 büyüme yaşanırken, özel sağlık sigortası branşındaki prim üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 136.1 artış gösterdi. QNB Sigorta olarak, banka kanalında yüzde 15.3 pazar payı ile sıralamada 3. özel şirketiz. TSS ürünümüzde 100 bin sigortalıyı aşmış bulunmaktayız. Yanı sıra, Son 1 yılda müşteri adedimizi ikiye katladık. 2024 yılında da tüm branşlarda pazar payımızı daha da yukarı taşımayı istiyoruz. Önümüzdeki yıl Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda yüzde 150’nin üzerinde, kredili Hayat Sigortasında ise yüzde 70’in üzerinde büyüme hedefliyoruz.”