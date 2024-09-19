HDI Sigorta güçlü yarınlar için acenteleriyle yola çıktı

Her yıl acenteleriyle sektör buluşmaları, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri olmak üzere birçok organizasyonda bir araya gelen HDI Sigorta, 15-18 Eylül tarihleri arasında Kahramanlar Kulübü acenteleriyle Geleneksel Acenteler Toplantısı’nda bir araya geldi. 17 Eylül tarihinde Güçlü ve Yenilmez Kahraman acenteleri yolcu ettikten sonra Kahramanlar Kulübü programının en üst seviye acenteler grubu olan Süper Kahraman acentelerini bir gün daha ağırladı.

Şirket, HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, HDI Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Christian Sebastian Müller ve HDI Sigorta üst yönetim ekibinin katılım gösterdiği toplantı ile etkin çözümler için, güçlü yarınlar için, değer katmak için, yeni başarılar için ve kalpleri fethetmek için ‘Yola Çıktık’ mesajı verdi. HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan ve HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay’ın sunumlarını gerçekleştirdiği toplantılarda genel değerlendirmelerin yanı sıra şirketin güçlü yarınlar inşa etmek gelecek yıl hedefleri, yeni dönem stratejisi ve yol haritası paylaşıldı.

Toplantılarda 2023 yılı Üretim ve Karlılık ilk yirmi ödüllerinin sahiplerine sırasıyla plaketleri takdim edildi. Toplantıya katılan HDI Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Christian Müller,açılış sunumunda “HDI ailesi olarak Türkiye organizasyonumuzun istikrarlı hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerlemesi bizleri mutlu ediyor. Acenteler işimizin omurgasıdır. HDI Sigorta'nın kârlı geleceğinde önemli rol oynayan acente sayımızı her geçen yıl artırmaya devam ediyoruz. Güven ve iş birliği için tüm temsilcilerimize çok teşekkür ederiz!” dedi.

HDI Sigorta sağlam adımlarla ilerliyor

Gerçekleştirdiği istikrarlı çalışmalar ve sunduğu özenli hizmetiyle sektöründe her geçen gün öne çıkan HDI Sigorta; etkin çözümler için, güçlü yarınlar için, değer katmak için, yeni başarılar için ve kalpleri fethetmek için Geleneksel Acenteler Toplantısı’nda düğmeye bastı. Toplantıda konuşan HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, “HDI Sigorta olarak ‘Yola Çıktık’ mottomuz çerçevesinde geleneksel toplantımızı acentelerimiz dahil 600’ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Yol haritamız çerçevesinde 3 yıl içerisinde teknolojiyi daha etkili kullanan ve etkin çözümler üreten bir marka olmak için Yola Çıktık! Bunun yanı sıra iş ortaklarımızla birlikte güçlü finansallara sahip güçlü yarınlar inşa etmek; çalışanlarını, paydaşlarını, toplumu ve çevreyi önemseyen bir marka olarak değer katmak, sektördeki yerini sağlamlaştıran yeni başarılar için ve kalpleri fethetmek için yola çıkıyoruz. Bugün 4000 acentemiz bulunuyor. Her biri ile sürekli olarak dirsek teması halindeyiz. Gerek bölge toplantılarımız gerekse çeşitli etkinliklerimizle acentelerimizle bir araya geliyor, onları dinliyoruz. Sektörümüz son yıllarda önemli bir artı değer kazandı. Sigorta sektörü fırsatlar değerlendirildiğinde önü oldukça açık bir sektör bu nedenle doğru yatırımlar ve çözümler sunmak bu noktada ayrı bir önem taşıyor. HDI Sigorta olarak da bizim inovatif çözümlerle istikrarlı büyüyen bir yapımız var. Teknoloji odağında yapacağımız geliştirmelerle, önümüze koyduğumuz hedefleri sırasıyla gerçekleştirerek sektörümüzden aldığımız payı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Gücümüzü acentelerimizden alıyoruz!

Toplantılarda genel değerlendirmelerin yanı sıra şirketin güçlü yarınlar inşa etmek için gelecek yıl hedefleri, yeni dönem stratejisi ve yol haritası paylaşan Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay “Özverili ve daha iyisine ulaşmayı hedefleyen satış ekibimizle çıktığımız bu yolda bizlere güç veren siz değerli acentelerimizin desteğini hissetmek her zaman çok kıymetli. Gücümüzü sizlerden alıyoruz. Aynı yolda aynı azimle yürüyerek daha iyisine ulaşmak için Yola Çıktık ve birlikte güçlenerek yolda ilerlemeye devam edeceğiz!” dedi.