RePie Yatırım Holding kuruldu: Hedef 3 yılda 5 milyar dolar büyüklük!

Yurtiçi ve yurt dışında uzun vadeli, stratejik yatırımları hayata geçirmek üzere RePie Yatırım Holding kuruldu. Bünyesinde başta RePie Portföy olmak üzere Fonmap, RePie GSYO, Doğan Burda, Link Bilgisayar, Colendi Menkul Değerler ve Goldtag gibi kendi alanlarında lider şirketlerin yer aldığı ve yaklaşık 700 milyon dolara değere ulaşan RePie Yatırım Holding, hem yurt içinde hem de yurt dışında ilave yatırımlar planlıyor.

Enerji, madencilik, gayrimenkul, ağırlama gibi stratejik büyüme alanlarında ortaya çıkan fırsatları doğru zamanda ve en etkili biçimde değerlendirmeyi hedefleyen yatırım holding, bu alanlarda daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirecek. RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Yaklaşık 10 yıl önce, yatırım dünyasında ezber bozan bir adım attık. Alternatif yatırımların, geleceğin finansal sisteminin yapıtaşlarından biri olacağını gördük. Türkiye’de yepyeni bir kategori inşa edilmesine öncülük ettik. 10 yıldır RePie Portföy etrafında inşa ettiğimiz yatırımcı-girişimci ekosistemi, güçlü iş birliklerimiz, hayata geçirdiğimiz ilkler, kazandığımız deneyim ve bize duyulan güvenin sonucu olarak RePie Yatırım Holding doğdu” dedi.

Portföy 2,5 milyar dolara ulaştı

Alternatif yatırım fonu sektörünün lideri RePie Portföy’ün 10 yılda oluşturduğu ekosistem, bugün itibarıyla çok sayıda şirkete, projeye ve farklı uzmanlıklara sahip geniş bir insan kaynağına ev sahipliği yapıyor. Fintekten mobiliteye, e-ticaretten perakendeye, sağlıktan akıllı şehir teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden telekomünikasyona, gayrimenkulden ağırlamaya uzanan bir yelpazede 41 sektörde yatırımı bulunuyor. Ve yönettiği portföy büyüklüğü toplam 2,5 milyar doları bulmuş durumda.

RePie Portföy’ün fonlarının iştirak ettiği şirketlerin yıllık cirosu yaklaşık 3 milyar doları bulurken, toplam çalışan sayısı ise 20.000’den fazla kişiyi kapsıyor.