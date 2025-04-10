Smart Güneş Teknolojileri, wafer üretimi ile güneş panelinde yerlilik oranını artıracak

2014 yılından bu yana güneş enerjisi teknolojilerinde faaliyet alanını genişletmeye devam eden Smart Güneş Teknolojileri, Gebze ve Aliağa tesislerinde yıllık toplam 2.400 MW güneş paneli üretim kapasitesiyle Türkiye’de ve dünyada yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlıyor. Şirket, “Değer Mühendisliği” anlayışıyla güneş enerjisi sistemleri üretimi, satışı, anahtar teslim proje ve mühendislik hizmetleri alanlarında faaliyet gösteriyor.

Smart Güneş Teknolojileri, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde güneş paneli üretiminin en önemli bileşenleri arasında yer alan güneş hücresinin üretimine başladı. Şirket, devreye aldığı yıllık toplam 800 MW yerli güneş hücresi üretim kapasitesine sahip Aliağa Güneş Hücresi ve Güneş Paneli Entegre Üretim Tesisi ile güneş paneli üretiminde kullanılan katma değerli bileşenlerin millileştirilmesine stratejik katkı sağlıyor. Şirketin bu yaptığı yatırım serisinin ilk meyvesini aldığını ifade eden Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, “Şirketimizin öncelikli gündeminde yerli güneş hücresi üretiminde kapasite artışı, yerli wafer üretimi ve depolamalı GES projeleri yer alıyor” açıklamasında bulundu.

1.500 MW wafer üretim kapasitesi ile güneş panelinde yerlilik oranını artıracak

Şirket, proje bazlı teşvik kapsamında yatırımlarına devam ettiği yerli güneş hücresi üretim kapasitesini 2025 yılı içerisinde 2.000 MW seviyesine çıkaracak. Smart Güneş Teknolojileri aynı teşvik kapsamında yatırım sürecine başladığı yıllık 1.500 MW kapasiteli yerli wafer üretimini 2025 yılının ilk yarısı içerisinde hayata geçirecek.

“Depolamalı çözümler ile güneşin gücünü geceye taşımayı hedefliyoruz”

Dijitalleşme ile her geçen gün sayıları artan veri merkezleri, elektrikli araçlara olan talebin büyümesi, artan nüfus ve küresel karbon hedefleri. Tüm bunlar rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir fakat doğası gereği kesintili enerji kaynaklarına olan ihtiyacı artırıyor. Batarya teknolojileri ile kesintili enerji kaynaklarının kesintisiz hale gelebilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Demirdağ, “Depolamalı yenilenebilir enerji santrallerinin yaygınlaşması, elektrik ihtiyacı temiz kaynaklardan sağlanırken şebekede esnekliğin sağlanabilmesi adına stratejik öneme sahip. Smart Güneş Teknolojileri olarak hem ülkemizde hem de yurt dışında depolamalı GES alanındaki talebi görüyor, güneşin gücünü geceye taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Küresel Net-Zero hedeflerine destek veriyoruz”

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya mirası bırakma hedefiyle güneş teknolojileri alanında ürün ve hizmetler sunan Smart Güneş Teknolojileri, bu yıl ilk kez katıldığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda “B” notunu alarak önemli bir başarı elde etti. Dünyanın en geniş kapsamlı çevresel raporlama ve derecelendirme platformu olan CDP, şirketlerin iklim değişikliği, karbon yönetimi ve çevresel şeffaflık alanındaki performanslarını küresel ölçekte değerlendiriyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımını üretimden tedarik zincirine, kurumsal yönetimden paydaş ilişkilerine kadar tüm alanlara entegre ettiklerinin dile getiren Demirdağ, “Dünyanın enerji ihtiyacına karbon nötr çözümler sunuyor, Net Zero taahhüdümüz doğrultusunda kararlı adımlar atıyoruz. 2025 yılı başında dahil olduğumuz BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nden sonra yılın ilk çeyreğinde aldığımız CDP notumuz, sürdürülebilirlik alanında attığımız adımların somut bir yansıması oldu” şeklinde konuştu.

2025'in ilk çeyreğinde 217,1 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı

Ürün ve mühendislik hizmetleriyle yeşil enerji dönüşümüne stratejik destek veren Smart Güneş Teknolojileri projelerine 2025 yılında da devam etti. Şirket, yılın ilk çeyreği içerisinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli güneş enerji santrallerinin yanı sıra depolamalı güneş enerji santrali projeleri için de güneş paneli tedariki, kurulumu, anahtar teslim EPC hizmetleri alanlarında toplam tutarı 217,1 milyon ABD doları olan sözleşmeler imzaladı.

Küresel enerji dönüşümüne destek vermeye devam edecek

Son olarak yatırımlarına kararlılıkla devam edeceklerine vurgu yapan Demirdağ, Smart Güneş Teknolojileri olarak sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine alarak yalnızca Türkiye’nin yeşil dönüşümüne yön vermekle kalmayıp, aynı zamanda küresel enerji dönüşümünde sürdürülebilir büyümeyi ve çevresel sorumluluğu önceliklendiren lider aktörlerden biri olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.