Hepsiburada, Dünya Kahve Günü'nde en çok tercih edilen kahve çeşitlerini açıkladı

Hepsiburada, Dünya Kahve Günü’nde müşterilerinin en çok tercih ettiği kahve çeşitlerini ve kahve severlerin en çok satın aldığı ekipmanları açıkladı. Son yıllarda evde kahve demleme trendinin yükselmesiyle birlikte, kahve severler profesyonel kalitede kahve deneyimini evlerine taşımayı tercih ediyor. Bu eğilim, Hepsiburada'nın kahve satışlarında da büyük bir artışa neden oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, kahve kategorisinde son üç aylık dönemde %81 ciro artışı sağlandı.

En çok tercih edilen kahveler

Hepsiburada’nın verilerine göre, kahve çeşitleri arasında Espresso, House Blend, Colombia, Dark Roast ve Arabica gibi filtre ve çekirdek kahveler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Klasik Türk kahvesinde ise orta kavrulmuş tat öne çıkıyor. Hazır kahve ve kapsül kahveler de yoğun ilgi görüyor.

Ayrıca, kahve severlerin işe veya okula giderken yanlarında termos taşıma alışkanlığı da kazandığı görülüyor. Kahveyi uzun süre sıcak tutan termoslara olan ilgi günden güne artıyor.

Dünya Kahve Günü kampanyası kapsamında Hepsiburada da birçok üründe önemli indirimler sunuluyor. Türk Kahvesi ve dünya kahvelerinde %20’den % 40’a varan indirimler ve seçili kapsül kahvelerde 5 al 4 öde fırsatları da kahveseverleri bekliyor.

Kampanya sayfası: https://www.hepsiburada.com/dv/kahve-gunu-firsatlari