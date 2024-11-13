Hepsiburada günlük trafik ve ziyaretçi rekoru kırdı

Hepsiburada’nın Efsane 11.11 İndirimleri, rekor seviyede trafik ve ziyaretçi sayısıyla büyük bir ilgi gördü. Geçtiğimiz sene platforma gelen ziyaretlerle trafik rekoru kıran Hepsiburada’yı ziyaret sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 20 artarak yeni bir rekora imza atıldı.

Türkiye’yi 8 yıl önce Efsane Kasım konsepti ile tanıştıran Hepsiburada, bu yıl da “Efsane 11.11” kampanyasıyla kullanıcılarına benzersiz fırsatlar sundu. 11 Kasım günü saat 10.00’da indirimli fiyatla satışa sunulan Kia Picanto 2024, kampanya başlangıcından itibaren yoğun talep gördü. Toplamda 90 aracın satışı 1 gün bitmeden gerçekleşti. Kia Picanto, Hepsiburada’da 899.000 TL’den satışa sunularak tüketiciler için cazip bir seçenek oldu. Bu özel kampanyaya en fazla talep İstanbul, Antalya ve Bursa illerinden geldi.

Efsane Kasım indirimlerinde kablosuz süpürgeler, kahve makineleri ve altın bileziklere de yoğun ilgi gösteriliyor

Efsane Kasım ayı indirimlerinde şimdiye kadar takı kategorisinde farklı modellerde 10 gr 22 ayar altın bilezikler en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Temizlik ürünlerinde ıslak ve kuru temizleme özellikli kablosuz süpürgeler ile koltuk ve halı yıkama makineleri öne çıktı. Teknoloji kategorisinde ise farklı renk ve depolama seçenekleriyle telefonlar kullanıcıların dikkatini çekti. Yüksek performanslı taşınabilir bilgisayarlar, özellikle oyun ve iş amaçlı kullanım için tercih edildi.

Kişisel bakım alanında lazer epilasyon cihazları, ev temizliği alanında ise otomatik şarj ve istasyon özellikli robot süpürgeler ilgi gördü. Kahve tutkunları için tam otomatik espresso makineleri de popüler ürünler arasında yer aldı. Efsane Kasım kampanyasında tabletler, dizüstü bilgisayarlar da en çok satan ürünler arasındaydı.

Efsane Cuma’da büyük indirimler geliyor

Hepsiburada, Efsane Kasım kampanyalarını yalnızca 11.11 indirimleriyle sınırlı tutmuyor, Kasım ayı boyunca farklı kategori ve ürünlerde binlerce indirim seçeneği ve kupon avantajları sunuyor. Ayrıca 29 Kasım’da gerçekleşecek olan Efsane Cuma için de müşterilerine geniş bir ürün yelpazesinde büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Efsane Cuma kapsamında teknoloji, moda, ev ve yaşam, kişisel bakım ve daha birçok kategoride kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik cazip kampanyalar ve ödeme kolaylıkları sunulacak.