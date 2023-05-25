Hepsiburada, satış hacmini ilk çeyrekte yüzde 78 artırdı

Hepsiburada, 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde toplam satış hacmini yüzde 78 artışla 14,8 milyar TL’ye çıkaran Hepsiburada, yüzde 70 büyüme öngörüsünü aştı.

Hepsiburada müşterilerinin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 61 artışla 24,1 milyona yükseldi. Mevcut aktif müşteri tabanını koruyarak ilk çeyreği 11,9 milyon müşteri ile bitiren Hepsiburada’nın müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yüzde 52 artışla 4,9’dan 7,5’e çıktı.

Toplam ürün sayısı 180 milyonu geçti

Hepsiburada, ‘Hepsiburada İş Ortağım’ programıyla satıcılarına ve KOBİ’lere kapsamlı imkânlar sağlamaya devam etti. Platform üzerinden satış yapan aktif satıcı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21 artarak 100,7 bine yükseldi. Platformdaki ürün adedi ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 63 oranında artarak 180 milyon oldu. Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise yüzde 68 olarak gerçekleşti.

Üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan “Hepsiburada Premium” ise Mart sonu itibarıyla 915 bin, 30 Nisan itibarıyla ise 1 milyon üyeye ulaştı.

Siparişlerin yüzde 84’ü ertesi gün teslim edildi

81 ilde verdiği hizmetle Türkiye’nin en büyük ilk beş kargo şirketinden biri olan HepsiJet, 2023’ün ilk çeyreğinde satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin yüzde 84’ünü yurt geneline ertesi gün teslim etti. HepsiJet sadece Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatını gerçekleştirmekle kalmayıp, farklı markaların da kargo taşımacılığını üstleniyor.

Hepsiburada platformu dışında kargo hizmeti verdiği şirket sayısı 1.400’ün üzerine çıkan HepsiJet, Randevulu Teslimat, Ertesi Gün Randevulu Teslimat ve Kapıdan Randevulu İade gibi hizmetleri sayesinde ilk çeyrekte yüzde 90 müşteri memnuniyeti puanı elde etti.

Hepsipay 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı

Hepsiburada’nın e-cüzdan ve ödeme geçidi çözümü sunan ödeme yöntemi Hepsipay 2023 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı. Hepsiburada platformunda yapılan toplam satışların yüzde 87’si Hepsipay'in kolay ve güvenli ödeme çözümü Hepsipay Cüzdanım aracılığıyla yapıldı. Hepsipay’in sunduğu Hemen Al Sonra Öde uygulaması ise 180 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkânı sundu.

Toplam satış hacmi 15,1 milyar TL

Nasdaq'da işlem gören Hepsiburada, 2023 yılı ilk çeyrek verilerini enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. Hepsiburada'nın 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 15 artarak 15,1 milyar TL olarak gerçekleşirken, enflasyon muhasebesine göre hesaplanan FAVÖK 7,3 milyon TL oldu.

“Perakende oyuncularının en büyük çözüm ortağı olacağız”

Verileri değerlendiren Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Hepsiburada olarak koyduğumuz strateji çerçevesinde toplam satış hacmimizde geçen yıla kıyasla yüzde 78 oranında büyüme sağladık. Büyüme oranımızla birlikte son dönemdeki en yüksek kârlılık oranına ulaşarak 176 Milyon TL FAVÖK elde ettik. Müşterilerimizle kurduğumuz bağı yeniden tanımlayan Hepsiburada Premium ise sadece 10 ayda bir milyon kullanıcıya ulaştı. Sektöre getirdiği teknoloji odaklı lojistik çözümlerle her geçen gün büyüyen HepsiJet’i tüm e-ticaret oyuncuları için en önemli çözüm ortağı yapma hedefimizde bu çeyrekte önemli adımlar attık. Öte yandan Hepsipay ile finansal teknoloji yeteneklerimizi de yeni kurumsal müşterilerimizle paylaşma konusunda önemli yol kat ettik. Hepsipay’in güvenli ve hızlı ödeme çözümleriyle vadelendirme imkânlarının ülkemizin perakende sektörü için önemli fırsatları beraberinde getireceğine inanıyoruz. Yüksek müşteri deneyimi sunarken, paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir ve verimli büyümeye odaklanıyoruz. 2023 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz bu güçlü sonuçları devam ettirmekte kararlıyız. Bu çerçevede yılın ikinci çeyreği için toplam satış hacmimizde yıllık yaklaşık yüzde 95 oranında bir artış ve kârlılığımızın devam etmesini öngörüyoruz.”