Hepsipay, 10 milyon kullanıcıya ulaştı

Hepsiburada'nın ödeme yöntemi Hepsipay’ın kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. Hepsipay, kullanıcılarına mevcut kredi veya banka kartlarından para transferi yapabilmenin yanı sıra kart kullanmaya gerek kalmadan banka hesaplarından da e-cüzdanlarına havale yapabilme imkanı sunuyor.

Hepsipay’in sunduğu ‘Hemen Al Sonra Öde’ uygulaması ise kullanıcılara duyurulduğu 2022 yılı Ocak ayından bu yana 150 binin üzerinde müşteriye hizmet verdi.

İşlem hacminde 3,2 kat artış

2022 yılının üçüncü çeyreğinde Hepsiburada platformundan yapılan toplam satışların yüzde 45’i Hepsipay aracılığıyla yapıldı. Hepsipay’in toplam işlem hacmi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre 3,2 kat artış göstererek yaklaşık 4,7 milyar TL oldu.

En çok mobil ve teknoloji ürünlerinde kullanıldı

Hepsipay üzerinden üçüncü çeyrekte en fazla harcama yapılan kategoriler mobil, teknoloji ve süpermarket kategorileri olurken, alışverişin yoğun olduğu kasım ayında en çok alışveriş yapılan günler 11 Kasım ve 25 Kasım’a denk gelen Efsane Cuma olarak gerçekleşti.

Alışverişin yarısı süpermarket kategorisinde

Adet bazında ise üçüncü çeyrekte “Hemen Al Sonra Öde” hizmeti kullanılarak yapılan toplam ürün satışlarının yarısı en çok süpermarket kategorisinden geldi. Süpermarket kategorisinde taksit uygulaması olmadığı için, ‘Hemen Al Sonra Öde’ hizmetinin kullanılabiliyor olması müşterilerin de tercih sebebi oldu. Hepsipay’in sunduğu ‘Hemen Al Sonra Öde’ çözümünün üçüncü çeyrekteki cirosusun yüzde 62’si telefon ve telefon aksesuarlarından oluştu.

“Alışveriş deneyimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerinde bulunan Hepsi Finansal CEO’su Erkin Aydın, “Hepsipay, ödeme geçidi hizmetlerine ek olarak, ‘Hemen Al Sonra Öde’, alışveriş kredisi ve çoklu kredi kartı ile ödeme gibi sağladığı özelliklerle fayda sağlıyor. 2023’te de finansal teknolojilerin imkânlarını kullanıcılarımızın faydası için geliştirmeye ve alışveriş deneyimini uçtan uca kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte ödeme çözümlerimizi Türkiye'nin önde gelen perakendecilerinin kullanımına da sunmayı planlıyoruz. Müşterilerin, sadece ödemeler için kullandıkları bir platform olarak kalmayı değil, hem kısa vadede satın alma güçlerini artırabilecekleri bir aracı, hem de orta ve uzun vadede tasarruf ve yatırım ihtiyaçları için faydalanabilecekleri, çok yönlü bir platform olmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.