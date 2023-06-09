'Hepsipay' ile ödeme perakendeye de taşındı

Handan Sema CEYLAN

Türkiye’deki 400 bin işletmeyi e-ticaretle tanıştıran Hepsiburada, şimdi de Hepsipay ile perakendecileri e-ticaretin ödeme sistemleri ile tanıştıracak. Hepsipay yalnızca Hepsiburada platformunda değil hem farklı e-ticaret platformlarında hem de fiziksel mağazalarda kullanılmaya başlanacak. Cüzdandaki meblağ ise QR kod ile fiziksel mağazalarda kullanılabilecek. Ayrıca Hepsipay farklı e-ticaret şirketlerinde de ödeme seçeneği olacak.

Bir grup gazeteciyle buluşan Hepsiburada ekibi, yeni dönemdeki çalışmalarını anlattı. 12 milyon müşteri sayısına ulaşan platform, 180 milyon adet ürün bulunduruyor.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Bugüne kadar 400 bin işletmeyi e-ticaretle tanıştırdık. Bu yolla 5 milyon kişinin geçimine destek olduk. Bunların 100 bini aktif olarak bizim platformda satış yapıyor. Bu işletmelerin toplam satış hacmimiz içindeki payı yüzde 68’i buluyor” dedi. Birçok işletmenin e-ticarete adım attıktan sonra işlerini hızla büyüttüğüne dikkat çeken Gökçetekin, “Hatta bu işletmeler ihracatı da öğrendi” şeklinde konuştu. Onal Gökçetekin, e-ticaretin diğer önemli kaslarından biri de lojistik ve kargo olduğunun altını çizdi.

Geliştirdiği teknolojileri diğer şirketlere de kullandırıyor

2023’ü “karlı ve sürdürülebilir büyüme” yılı ilan ettiklerini kaydeden Onal Gökçetekin, “Yılın ikinci çeyreği için toplam satış hacminde yıllık yaklaşık yüzde 95 bir artış ve kârlılığın devam etmesini öngörüyoruz. Bu doğrultuda FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranının yüzde 0,5 ila yüzde 1 arasında olmasını bekliyoruz” dedi.

Hepsiburada’nın bir diğer ana önceliğinin ise lojistik ve fintech çözümlerini platform dışına çıkartmak olduğunu söyleyen Onal Gökçetekin, “Ticaretin dijitalleşmesine de liderlik ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri kendimiz kullanmakla kalmıyoruz. Bu teknolojileri ülkemizin perakendecilerine de sunuyoruz. HepsiJET ile e-ticaret lojistik işinde farklı markalara hizmet sunuyoruz. Alım gücünü destekleyen çözümler sunan ve ayrıca ödeme geçişi olan Hepsipay’i de bu sene itibarıyla ülkemizin perakendecileri ile paylaşıyoruz” dedi.

Aydın: 12 müşterimiz bunu perakende de kullanacak

Toplantıda konuşan Hepsiburada Finansal Hizmetler Grup CEO’su Erkin Aydın ise şunları kaydetti: “Ödeme ve alım gücünü destekleyen çözümlerimizi diğer perakendecilerin kullanımına da açıyoruz. Hepsipay ile finansal teknoloji yeteneklerimizi de yeni kurumsal müşterilerimizle paylaşma konusunda önemli yol kat ettik. Hepsipay kullanıcıları alışveriş kredisi, hemen al sonra öde, birden çok kredi kartı ile ödeme gibi seçeneklerle daha elverişli ödeme koşullarıyla alışveriş yapabiliyor. Bu yıl Hepsipay’e yeni özellikler de ekleniyor ve Hepsipay yalnızca Hepsiburada platformunda değil hem farklı e-ticaret platformlarında hem de fiziksel mağazalarda kullanılmaya başlanacak. Müşteriler, yeni bir üyelik gerekmeden Hepsiburada kullanıcı bilgileri ve Hepsipay cüzdanları ile alışveriş yapabilecek.Hepsiburada’nın e-ticaret kullanım alışkanlığı olan 12 milyon müşterisini Hepsipay aracılığıyla perakendecilerle buluşturacağız.”

1400 firmanın ürününü de taşıyor

Hepsijet Genel Müdürü Atilla Alver ise şunları söyledi: “Hepsijet bugün 81 ilde ayak izi olan, Türkiye’nin en büyük beş kargo şirketi içinde. Hepsijet’in Hepsiburada dışında hizmet verdiği şirket sayısı 1400’ü geçti. Yaklaşık 4 bin kişilik bir çalışan ekibimiz var.”

43 binden fazla kadın girişimci var

Nilhan Onal Gökçetekin, “7 yıldır gücümüzü kadın girişimciler için de kullanıyoruz” diyerek, şunları söylüyor: “43 binden fazla kadın girişimcinin 49 milyondan fazla ürününü Türkiye ile buluşturuyoruz. Hepsiburada'da satış yapan işletmelerin yüzde 23’ü kadın. 200’ün üzerinde kadın kooperatifi var.”

Basketin hem ‘peri’lerine hem ‘dev’lerine sponsor

Kendilerini ‘e-ticaretin milli takımı’ olarak tanımladıklarını aktaran Nilhan Onal Gökçetekin, Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarına sponsor olduklarını da açıkladı. Onal Gökçetekin, “Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak Türkiye’nin gururu ve başarılarıyla uluslararası alanda adından söz ettiren Erkek ve Kadın Milli Takımlarımızı desteklemekten dolayı gururluyuz” dedi. Hepsiburada, böylece hem “potanın perileri”nin hem de “12 dev adam”ın sponsoru oldu.