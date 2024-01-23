Her yeni sipariş HAÇİKO’ya mama bağışı oluyor

MERVE YEDEKÇİ / İSTANBUL

Otantic Pharma, ürünlerinin formülasyonunda sürdürülebilirlik ve yeşil kimyayı önemsiyor. Tüketicilerin çevre ve sağlık konusunda bilinçli olup, alışveriş seçimlerini dünyanın geleceğini düşünerek yaptıklarını dile getiren Otantic Pharma’nın kurucu ortağı Oktay Tangur, şu bilgileri veriyor: “Geliştirdiğimiz ürünler ‘bilimsel titizlikle geliştirilmiş, etik ve sonuç odaklı’ olacak şekilde, formülasyonları, dermatologlar, eczacılar ve fitoterapistlerin uzman görüşleriyle geliştiriliyor. Bu multidisipliner yaklaşım, ürünlerimizin hem cilt sağlığını destekleyici hem de çevreye duyarlı olmasını sağlıyor. Sürdürülebilirlik ve hayvan haklarına verdiğimiz önemi yansıtan PETA Vegan sertifikasıyla ürünlerimizin etik değerlerimize uygunluğunu taahhüt ediyoruz. Bu sertifika, ürünlerimizin sadece etkili ve güvenilir olmakla kalmayıp, aynı zamanda etik ve çevre dostu üretim standartlarına uygun olduğunun göstergesi. Müşterilerimiz genellikle çevre ve sağlık konusunda bilinçli. Seçimlerini sadece kişisel ihtiyaçlarına göre değil, dünyamızın geleceğini düşünerek alışveriş yapıyorlar. Onlar için ürünlerimizin içeriği kadar, nasıl üretildiği ve çevreye olan etkisi de oldukça önemli.”

Türkiye’deki vegan ürünler pazarından bahseden Tangur, “Vegan ürünler, özellikle sağlık, çevresel sürdürülebilirlik ve etik tüketim konularındaki artan farkındalıkla birlikte popülerlik kazanıyor. Ancak bu pazarın büyüklüğüne dair kesin bir rakam vermek güç. Türkiye’de de bu global eğilimi yansıtan bir artış gözlemliyoruz. Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliği ve doğal kaynakları, yerli vegan ürünlerin geliştirilmesi için bir avantaj sağlıyor” diyor.

Tangur, HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Kurtarma Derneği) ile yürüttükleri işbirliği hakkında ise şu açıklamaları yapıyor: “Ürünlerimizi piyasaya sürmeden önceki AR-GE aşamasında başlayan bu işbirliği, şirketimizin temel değerlerini yansıtıyor. İlk günlerden itibaren HAÇİKO’nun misyonu ve faaliyetleriyle uyumlu şekilde çalışmalarımız şekillendi. Her verilen siparişle birlikte, bir kedi veya köpek maması gönderiyoruz. Bu, müşterilerimizin alışverişleriyle doğrudan hayvanların desteklenmesine katkıda bulunmalarını sağlıyor.”