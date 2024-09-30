Hexagon, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir gelecek için yeni ürünleri pazara sundu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Hexagon’un dijital gerçeklik çözümleriyle metroloji alanında dünya lideri olduğuna işaret eden Hexagon Metrology Türkiye Genel Müdürü Koray Alpaslan, esnek ölçüm yeteneğine sahip el tipi 3D tarama teknolojisi ile endüstrilerde devrim yarattıklarını söyledi. Metroloji sınıfı el tipi tarayıcı pazarına bir ilk olarak sundukları ATLASCAN Max ve MARVELSCAN ürünlerinin kablosuz kullanım kolaylığının yanı sıra ergonomik özellikleriyle de tarama işlemlerini kusursuz hale getirdiğini belirten Alpaslan, “Atölyelerden tersanelere kadar her ölçekten üreticiye zaman tasarrufu ve verimlilik de kazandırarak kesintisiz ve anında tarama deneyimi sunuyor. Üretim dışındaki miras ve restorasyon projelerinde de kullanılabilen tarayıcılar, otomatik kalite denetimi uygulamaları için ideal bir çözüm sunarken, tersine mühendislik ihtiyaçlarını da karşılıyor” dedi.

ATLASCAN Max ve MARVELSCAN’ın tek parmakla kontrol sağlayan ergonomik yapısıyla üreticilerin 3D tarama süreçlerini en dar ve zorlu alanlar ile dış mekanlarda kolaylıkla uygulayabildiğine işaret eden Koray Alpaslan, “Ölçüm sırasında bir kontrol bilgisayarına erişme ihtiyacını ortadan kaldıran bu çok modlu tarama, farklı özellik türlerinin ve yüzey ihtiyaçlarının verimli bir şekilde ölçülmesini sağlıyor. Örneğin kullanıcılar standart modda açık yüzeyleri tarayabilirken, ince moda geçerek karmaşık özellikler için daha yüksek çözünürlük elde edebiliyor. Farklı modlarda toplanan veriler, otomatik olarak bulutuna entegre ediliyor” diye konuştu.

Zaman tasarrufu ve ölçüm esnekliği

Yeni cihazların ayrıca ölçümden önce parçaları sabitleme gereksinimini ortadan kaldırarak önemli zaman tasarrufu sağlamanın yanında daha büyük ölçüm esnekliği de sunduğunu belirten Alpaslan, “Tarayıcılar ve parçalar ölçüm sırasında serbestçe hareket ettirilebiliyor. Bu da denetim sonuçlarını olumsuz etkilemeden eksiksiz parça verilerini yakalamak için gereken süreyi azaltıyor. Ek verimlilik kazanımları için birden fazla delik ve yuva ölçümünün yaygın ve zaman alıcı görevi, aynı karede birden fazla delik ve yuva anında veri yakalama sağlayan delik flaş yakalama modu ile kolaylaştırılıyor” dedi.