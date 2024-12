Hilton Global Vakfı’ndan Türkiye Down Sendromu Derneği’ne 250 bin dolar hibe

Down sendromu konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı ve Down sendromlu bireylerin toplumdaki yerlerini güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye Down Sendromu Derneği, Hilton Global Vakfı’ndan toplam 250 bin ABD doları tutarında bir hibe kazandı. Bu hibe, Down sendromlu veya zihinsel engelli bireylerin temel beceriler kazanmalarını ve Türkiye’nin konaklama ve hizmet sektöründe aktif olarak yer almalarını sağlayacak “Hizmet Sektörü Kariyer Gelişim Projesi”ni destekleyecek. 9 Hilton otelinin yanı sıra, 15 kafe ve restoranı da kapsayacak olan proje; konaklama ve hizmet sektörü çalışanları, üniversite öğrencileri ve engelli bireylerin ailelerine eğitim ve destek sağlayarak onlara da fayda sunacak.

Projeye katılacak işletmelerde çalışan 1500 kişi, etkili iletişim ve iş birliği konularında farkındalık eğitimi alacak

Hizmet Sektörü Kariyer Gelişim Projesi, Down sendromlu veya diğer zihinsel engelli bireylerin 9 Hilton otelinin yanı sıra kafe ve restoran gibi 15 farklı hizmet işletmesinde de istihdam edilmesi konusunda öncü olacak. Hilton otellerinin her birinden bir takım arkadaşı, iş koçu olmak üzere özel eğitim alacak ve bu sayede bireylerin iş yerine sorunsuz bir şekilde entegrasyonlarını sağlamak için rehberlik yapacak. Kafe ve restoranlarda ise bu görev, TDSD uzmanlarının rehberliğinde iş koçu olarak eğitilen üniversite son sınıf öğrencileri tarafından yerine getirilecek. Ayrıca, projeye katılacak işletmelerde çalışan 1500 kişi, sektörde kapsayıcılığı artırmak amacıyla etkili iletişim ve iş birliği konularında farkındalık eğitimi de alacak.

Proje kapsamında, bu program aracılığıyla istihdam edilen bireylerin ailelerine de gerekli destek sağlanacak. Bu süreçte yakınlarını iş hayatında nasıl daha iyi destekleyebileceklerini öğrenmek için eğitim alacak olan aileler, sosyal hayata ve iş hayatına uyum konusunda daha kapsamlı bir yaklaşıma sahip olacak. Bu kapsamlı proje, zihinsel engelli bireyleri güçlendirmenin yanı sıra, onları destekleyen yakınlarını da güçlendirerek toplumda kalıcı bir değişim sağlamayı hedefliyor.

TDSD ile Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center arasında 2014 yılında başlayan güçlü ve uzun soluklu işbirliğinin devamı niteliğinde olan bu proje, Down sendromlu bireyler için iki Hilton otelinin daha katılımıyla önemli iş fırsatlarının sunulmasını sağlayarak yıllar içinde onların topluma entegrasyonları ve bağımsız bir yaşam sürmelerini destekleyen birçok çalışmanın hayata geçirilmesine de olanak sağlıyor.

"Down sendromlu bireylerin özgür ve bağımsız bir yaşam kurmalarına destek olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı E. Gün Bilgin, "Türkiye’de Down sendromu konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve Down sendromlu bireylerin özgür ve bağımsız bir yaşam kurmalarına destek olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak, Hilton İstanbul Bomonti başta olmak üzere Türkiye’deki Hilton Otelleri’nin son 10 yıldır bizlere verdiği bu anlamlı destekle Down sendromlu bireylerin görünürlüğünü artırıyor ve onlara yepyeni kapılar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi ise yepyeni bir seviyeye geçiyoruz. Hilton Global Vakfı’nın sağladığı hibe desteği, yalnızca istihdam olanaklarını genişletmemize değil, aynı zamanda Türkiye’de engellilik algısını değiştirmemize olanak sağlayacak çalışmalar yapmamız konusunda da bize fırsatlar sunacak. Down sendromlu bireylerin hayatlarını iyileştirmek, ailelerine umut olmak ve toplumu bilinçlendirmek için projelerimizi sürdüreceğiz.” dedi.

"Türkiye Down Sendromu Derneği ile çalışmalar yürütmekten büyük gurur duyuyoruz"

Hilton Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, “Hilton olarak, seyahat etmenin iyilik için itici bir güç olabileceğine inanıyoruz ve kapsayıcı olabilmek tam da bu misyonun merkezinde yer alıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği ile 10 yılı aşkın süredir Down sendromlu bireylerin hayatlarını iyileştirmek, otellerimizde bu konuda daha fazla anlayışa yer açmak ve daha kapsayıcı olabilmek adına çalışmalar yürütmekten büyük gurur duyuyoruz. Hilton Global Vakfı’nın bu hibesi, Türkiye’deki topluluklara anlamlı fırsatlar sunmak ve olumlu bir etki yaratmak adına yaptığımız çalışmaların bir üst seviyeye taşınması konusunda atılmış yepyeni bir adımı temsil ediyor.” dedi.

Proje kapsamındaki kafe, restoran ve Hilton otelleri; hizmet sektöründe sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden şirketleri bir araya getiren ve Avrupa çapında bir girişim olan "Valueable Network"ün bir parçası olacak. Söz konusu üyelik, hem katılımcı kurumların daha kapsayıcı istihdam konusuna olan bağlılıklarını göstermekle beraber benzer kuruluşlarla uluslararası düzeyde deneyimlerini paylaşma fırsatı da tanıyor.

Türkiye Down Sendromu Derneği ile iş birliği yapan ilk otel

Türkiye Down Sendromu Derneği ile iş birliği yapan ilk otel olan Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center Türkiye'deki diğer Hilton otellerinde istihdam fırsatlarının ve farkındalık girişimlerinin yayılmasına öncülük ediyor. Yıllar içinde Hilton İstanbul Bomonti, Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle oluşturulan ve down sendromlu 11 genç dansçıdan oluşan Dans+1 by Hilton İstanbul Bomonti dans grubunu ana sponsor olarak desteklemenin yanı sıra, İstanbul Maratonu'na katılım, farkındalık kampanyalarına destek ve down sendromlu bireyler için istihdam fırsatları oluşturan projelere imza atmaya devam ediyor.