Hitachi Astemo Türkiye’nin Genel Müdürü Mesut Sancaklı oldu

EKONOMİ (BURSA) - 27 ülkede yaklaşık 140 tesiste 90 bin kişiyi istihdam eden global bir otomotiv teknoloji şirketi olan, binek ve hafif ticari araçlar için fren üretiminde ülkemizin en büyük firması konumundaki Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikasının üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleştirildi. Birçok farklı uluslararası şirkette yaklaşık 30 yıllık teknik ve ticari yönetim deneyimiyle, liderlik ve farklı üretim operasyonlarında üst düzey sorumluluk alan Mesut Sancaklı, Türkiye / Bursa fabrikasının yeni Genel Müdürü oldu. Küresel düzeyde sektörün en büyük firmalarından biri olan Hitachi Astemo’nun kurumsal sürdürülebilirlik vizyonu ve yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde Genel Müdür pozisyonuna atanan Sancaklı, Mart 2024 itibarıyla resmen görevine başladı.

8 Şubat 1970 yılı Kütahya doğumlu olan Mesut Sancaklı, Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Sancaklı’nın 1993 yılında 1993 yılında Transktürk firmasında Ürün Mühendisi ile başlayan profesyonel kariyer yolculuğu; Bosch Fren Sistemlerinde Ar-Ge Şefi (1996), Fransa /Paris fabrikasında Test Masaları Müdürü (2000), İş & Fiyat ve Teklif Yönetimi Müdürü (2000-2003) olarak devam etti. Daha sonrasında Türkiye’ye geri dönen Sancaklı, yine Bosch Fren Sistemlerinde Satınalma & Lojistik Müdürü (2003-2005) ve Fabrika Müdürü/Genel Müdürü (2005-2012) olarak görevine devam etti. Daha sonrasında Goodyear’da Fabrika Müdürü (2012-2014) olarak kariyerini sürdüren Sancaklı, ardından Mecaplast Group Turkey bünyesinde Genel Müdür (2014-2015) olarak görev alırken, akabinde Grammer firmasına Genel Müdür (2015-2021) olarak transfer oldu. 2021-2024 yıllarında Arıtaş Cryogenics firmasında CEO olarak görev yapan Sancaklı, 2024 Mart ayı itibarıyla Hitachi Astemo Türkiye’de Genel Müdür olarak göreve başladı.