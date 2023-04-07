Hopi’ye Param’dan 100 milyon dolar değerleme ile yatırım

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Boyner Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bundan 34 yıl önce Boyner’in Türkiye’ye ‘Çarşı Kart’ ve ‘Advantage Kart’ ile ‘Şimdi Al, Sonra Öde’ modelini getirdiğini hatırlatırken, “Devrim niteliği taşıyan uygulamaları sektöre kazandırmayı, yapılmayanı yapıp öncü olmayı her zaman kendimize ilke edindik. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Hopi de bu anlayışımızın bir sonucu oldu. Hopi ile perakendede bir icat yarattık. Ama geldiğimiz yerle hiçbir zaman yetinmedik. Teknolojiyi odağa alan yenilikçi bakış açısını Boyner Grup’un ve Hopi’nin en büyük gücü olarak gördük. Şimdi bu gücü, fintek ile bir araya getirerek, perakendede yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz.” dedi.

Hopi ve Param arasındaki stratejik ortaklığın gerek kapsamı gerekse ortaya çıkaracağı sinerjiyle yeni bir döneme ışık tuttuğunu ifade eden Cem Boyner: “Bu iş birliği sayesinde, yapay zeka ile kişiye özel olarak atanan limitler çerçevesinde, kredi kartsız taksitli alışveriş yaklaşımını Türkiye’de yaygınlaştırırken, bunu da Hopi’nin 15 milyon kullanıcısından başlayarak gerçekleştireceğiz. Bu yeni ürünümüzü, 2 ay içerisinde Hopi üyesi perakendecilerde, müşterilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

‘İş birliğimizi aynı zamanda bir ortaklıkla da sağlamlaştırmayı tercih ettik’ diyen Cem Boyner sözlerine şöyle devam etti: “Fintek alanındaki kararlığımızın ve büyüme vizyonumuzun bir göstergesi olarak, Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu Param ile küçükten başlayıp çok kısa zamanda büyüyeceğini beklediğimiz bir ortaklığa adım attık. Anlaşmamız kapsamında Param, 100 milyon dolar değerleme üzerinden Hopi’ye yatırım yaptı.”

İş birliklerinin devam edeceğini de belirten Cem Boyner konuşmasını şu sözleri ile noktaladı: “Fintek alanındaki atılımlarımız farklı ürünlerle devam edecek. Yatırım ürünleri alanında, parçalı hisse ve değerli maden alımları ile kullanıcılarımızı tanıştıracağımız ikinci büyük adımımızı da önümüzdeki aylarda müjdelemeyi planlıyoruz.”

“Hopi Hep Radarımızdaydı”

Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu olan ve bu alanda pek çok ilke imza atan Param’ın Kurucu ve CEO’su Emin Can Yılmaz ise Cem Boyner’in ‘Alışverişin Yeni İcadı’ olarak tanımladığı Hopi’nin uzun zamandan bu yana radarlarında olduğunu söyledi. Hopi kullanıcılarına finansal hizmet sunabilmenin kendileri için önemli bir hedef olduğunun altını çizen Yılmaz, “Bizler için önemli bu kararı, 15 milyondan fazla kullanıcıya ulaşma ve onlara Param’ın fintek çözümlerini sunma motivasyonuyla aldık.” diye konuştu.

Emin Can Yılmaz, “Param sektörün öncüsü; zorlu yollardan geçerek ilkleri gerçekleştiren, rakiplerine de yol açan Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu. Hopi ise Türkiye’nin ilk online sadakat platformu olarak kuruldu. Zaman içinde de ‘alışveriş deneyimini dönüştürme’ vizyonuyla bugün akıllı alışveriş platformu haline geldi. Bence Hopi, eşi benzeri olmayan bir uygulama. Şimdi iki öncü ve yenilikçi şirketin bu güç birliği sayesinde; milyonlarca Hopi kullanıcısının alışveriş yolculuğuna yepyeni deneyimler ekleyeceğiz.” dedi.

Günümüzde finansal servislere her kesimden insanın ihtiyacı olduğunu belirten Emin Can Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Param, Kredim ile son dönemde dünyada trend olan ’Şimdi Al Sonra Öde’ modelini Türkiye'ye taşıyan ilk marka oldu. Kredim; kullanıcılara esnek, kolay ve hızlı alışveriş kredisi imkânı yaratıyor. Kullanıcılar, özel kredi skoru ölçümü özelliğiyle alışveriş yapmak istedikleri sektörlerde kredi limitlerini öğrenerek işlem yapabiliyor, geri ödemeyi de kendilerine sunulan farklı yöntemlerden biriyle gerçekleştirebiliyor. Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz bu yenilikçi finansman modeli, beklediğimizin de ötesinde bir ilgi gördü. Hopi ile yaptığımız bu stratejik iş birliği sayesinde ‘Şimdi Al, Sonra Öde’ seçeneği ve yapay zeka temelli kredi skorlama algoritması ile her kesime ihtiyacı olan finansal çözümleri sunma gücüne ulaşacağız."