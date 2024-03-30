HSBC Kanada biriminin satışı tamamlandı

HSBC Holdings, Kanada biriminin Royal Bank of Canada'ya (RBC) satışını tamamladığını açıkladı.

HSBC yaptığı açıklamada, işlemin 2024'ün ilk çeyreğinde tahmini 4,9 milyar dolarlık kazanç elde edilmesiyle sonuçlanacağını belirtti.

RBC'nin en büyük birleşmesi, çevre ve tekel karşıtı grupların yanı sıra endüstrideki artan yoğunlaşmadan ve tüketiciler için daha yüksek ücret olasılığından yakınan muhafazakarların muhalefetinin üstesinden geldi.

Bankacılık sektöründe bu büyüklükte anlaşmalar, RBC'nin Bank of Montreal için teklifinin düzenleyiciler tarafından engellendiği 1990'ların başından beri Kanada'da yapılmamıştı.