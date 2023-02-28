Huawei ile beş Türk enerji şirketi arasında işbirliği protokolü

Huawei ile beş Türk enerji şirketi arasında 2 GWH değerindeki enerji depolama sistemlerinin Huawei'den temin edilmesi yönünde protokol imzalandı.

Huawei, Barselona’da düzenlenen 2023 Mobil Dünya Kongresi’nde, beş Türk şirketiyle enerji depolama sistemleri alanında gerçekleştireceği iş birliğinin ilk adımını attı.

Huawei Türkiye ile Liva Enerji, Masfen Enerji, Mensis Enerji, Yenelsis ve ZES Solar şirketleri arasında 27 Şubat’ta imzalanan protokole göre söz konusu şirketler 2GWH değerindeki enerji depolama sistemlerini Huawei’den temin edecek.