Huawei'nin karı on yıl sonra düştü

Çin'in ünlü ağ ve telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Huawei Technologies Co. on yılı aşkın bir süredir ilk defa yıllık karının düştüğünü açıkladı.

Shenzhen merkezli şirket, 2022 yılı net karının yaklaşık yüzde 70 düşerek 35,6 milyar yuan'a (5,2 milyar dolar) gerilediğini açıkladı.

Ayrıca şirket gelirinin büyük bir kısmının araştırma ve geliştirme faaliyetlerine aktarıldığını belirtti. Şirketin araştırma faaliyetlerin aktardığı toplam tutar ise 642,3 milyar yuan tutarındaki gelirinin yüzde 25'ine tekabül ediyor.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine aktarılan tutar, teknoloji endüstrisindeki en yüksek tutarlardan birini ifade ediyor. Şirketin özellikle küresel rakiplerine göre bu kadar yüksek bir araştırma geliştirme giderine sahip olmasının sebebi ise, Amerika tarafından sağlanan bileşenlere ve yazılımlara ABD tarafından getirilen erişim engeli. Şirket bu yazılımları bağımsız bir şekilde kendisi üretmek için araştırma faaliyetlerine ağırlık veriyor.