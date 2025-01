HUPALUPA Aile Eğlence Merkezi'nden sömestir tatilinde çocuklara özel etkinlikler

Takip Et

Ataşehir Metropol İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin en büyük kapalı eğlence merkezi olan HUPALUPA, zengin oyun alanları, heyecan dolu parkurlarının yanı sıra birbirinden farklı gösteriler ve atölyeler ile her yaştan herkese dopdolu bir sömestir tatili yaşatacak. Ücretsiz sahne etkinliklerinde çocuklar, ödüllü yarışmalara katılabilecek, şarkılarla coşacak ve unutulmaz anılar biriktirecekler.

Sömestir tatili, çocuklar için okul döneminin ardından dinlenme ve eğlenme fırsatı sunarken, aileler için de birlikte vakit geçirme zamanı oluyor. HUPALUPA, bu tatil döneminde ailelerin çocukları ile birlikte eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşaması için hazırladığı çeşitli etkinlikler ve benzersiz oyun alanlarıyla, tercih sebebi oluyor. HUPALUPA’nın bünyesinde bulunan kafe ve restoran alanları sayesinde aileler, çocukları eğlenirken keyifli ve lezzetli bir şekilde vakit geçirebilme imkanına kavuşuyorlar.

Bilim ve eğlence bir arada

Teknolojik çağda büyüyen çocuklar ve gençler, dijital dünyanın sunduğu fırsatları keşfederken, bazen fiziksel aktivite ve sosyal etkileşimden de uzaklaşabiliyorlar. HUPALUPA, dijital deneyimleri, fiziksel aktiviteleri ve sosyal etkileşimi bir araya getirerek bu üç unsuru dengede tutuyor ve eğlenceyi sadece ekrandan değil, gerçek hayattan da yaşanabilir kılıyor.

Farklı yaş gruplarına hitap eden geniş bir aktivite yelpazesiyle, çocuklar enerjilerini atabiliyorlar. Trambolin, Kidventure, Denge Parkuru, Tırmanma Duvarı gibi aktivite alanları çocukların enerjilerini atmalarına imkân tanırken, Just Dance, Jonglör şovları, sihirbazlık gösterileri ve bilim etkinlikleri gibi programlar da tatili renklendiriyor. Sömestir tatilinde HUPALUPA, yaratıcı atölye çalışmalarıyla da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Slime yapımından seramik boyamaya, tuval boyamadan kupa boyamaya kadar farklı sanatsal etkinliklerle çocuklar hem eğlenip hem de hayal güçlerini geliştiriyorlar. Bu etkinliklere katılan çocuklar, hem eğleniyor hem de çeşitli becerilerini keşfetme imkanı buluyor.

HUPALUPA, çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyun alanlarının yanı sıra, aileler için de pek çok farklı seçenek sunuyor. Teknolojik vr oyun seçeneklerinin yanı sıra, atlı karınca ve çarpışan arabalar gibi klasik eğlence seçenekleriyle, bowlingten video simülasyon oyunlarına her yaştan ziyaretçiye hitap eden bir deneyim alanı mevcut. Ayrıca, her gün yenilenen etkinlik takvimi ile sahnede Jonglör şovları, Just Dance, Zumba, Sahne Senin gibi interaktif gösteriler yer alıyor. Bu etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor ve katılım için önceden rezervasyon yapılmasına gerek bulunmuyor.

HUPALUPA AKADEMİ’nin sömestir özel atölyeleri ise, çocukların hem bedensel hem zihinsel gelişimleri düşünülerek, farklı yaş gruplarına göre, özel olarak hazırlandı. Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek aktivitelerle dolu HUPALUPA, sömestir tatilinde unutulmaz anılar biriktirmek isteyenler için, mükemmel bir merkez olarak öne çıkıyor.