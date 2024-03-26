IC Enterra’da halka arz gelirinin büyük kısmı yeni yatırımlara

IC Holding'in enerji sektöründeki iştiraki IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Borsa İstanbul'da yatırımcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. Halka arz büyüklüğünün 3,7 milyar lira olacağı öngörülen ve "Bizim enerjimiz dünyanın enerjisi" mottosu ile yatırımcıların karşısına çıkan IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin üst yönetimi, bugün düzenlenen basın toplantısında gelecek vizonlarını, hedeflerini ve sektördeki gelişmeleri paylaştı.

Talep toplama öncesi açıklamalarda buluna IC Holding CEO’su Murad Bayar, IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzına ilişkin, şunları kaydetti: "IC grubunun enerji şirketlerinden IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı dolayısıyla heyecanlıyız. Çünkü bu grubumuz bünyesinde halka arz yönünde atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor. 1969 yılında temelleri atılan grubumuz faaliyetlerini inşaat, enerji, turizm, altyapı, ulaştırma ve sanayi sektörlerinde sürdürüyor. Sizlerin de bildiği gibi IC Holding olarak gerek Türkiye'de gerekse uluslararası arenada pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Bulunduğumuz her alanda dünyaya, ülkemize, topluma faydalı olmak için çalışıyoruz. İnsana saygılı, toplumsal sorumluluk bilincini önceliklendiren bir yönetim anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz. Enerji alanındaki faaliyetlerimizde de 'sürdürülebilir kalkınma' amacıyla hareket ediyoruz.”

"Hedefimiz, yeni istihdam yaratmak”

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok ise şirketin Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da ENTRA kodu ile işlem görmeye başlayacağını ve 27-29 Mart tarihlerinde talep toplanacağını belirterek, "Hedefimiz yenilenebilir enerji projelerimizle ülkemizin enerji talebine yanıt üretirken, yeni istihdam yaratmak ve yerel ekonomiye destek olmak. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin büyük bölümünü yeni yatırımlarda kullanarak, bir yandan şirketimizin gelirlerini artıracak projeleri sektörümüze kazandırmak, diğer yandan ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmak istiyoruz. Gerçekleştireceğimiz halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve sürdürülebilir bir geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2023 yılı net elektrik üretimi 1,2 milyar kilovatsaat

IC Enterra'nın büyüklüğü ve mevcut portföyü hakkında da bilgi veren Kızılok, şunları kaydetti: "Yatırımcılarımızın karşısına şirketimizin çatısı altında bulunan Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin, Giresun'da elektrik üretimine devam eden 9 hidroelektrik santrali (HES) ile çıkıyoruz. Önümüzdeki dönemde, yatırımı devam eden 136 megavat elektriksel kurulu güç kapasiteli Erzin-2 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) güneş enerjisi santrali ile izin süreçleri devam eden 61 megavat elektriksel kurulu güç kapasiteli Bağıştaş hibrit GES projelerimize odaklanmış durumdayız. Yine önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan depolamalı rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve GES ön lisans çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye'nin üç ayrı bölgesinde faaliyet gösteren 9 HES'le, hem coğrafi açıdan hem de santral çeşitliliği bakımından zengin bir portföye sahibiz. 2021-2023 FAVÖK yıllık bileşik büyüme oranımız yüzde 29,7 seviyesine ulaşmış bulunuyor. Yine 2023 yılında net elektrik üretimimiz 1 milyar 200 milyon kilovatsaat düzeyinde gerçekleşirken, elektrik satışlarından elde ettiğimiz gelir 2,9 milyar lira oldu. IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye’de ve yurt dışında enerji dönüşümüne katkı sağlamaya hazırız."