Ikea, eBay’e rakip oluyor: İkinci el pazaryeri işine giriyor

Ikea, müşterilerinin birbirlerine ikinci el mobilya satabileceği bir pazaryeri kurmak için kolları sıvadı. Şirket eBay gibi devlere rakip olmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın haberine göre uygulama yıl sonuna kadar Madrid ve Oslo'da test edilecek. Testlerin ardından bu alım-satım platformunun küresel olarak yayılması hedefleniyor.

Yeni pazar yeri, Ikea'nın son birkaç yılda geçirdiği dönüşümün bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sistem, müşterilerin mobilyalarını kendi aldığı ve monte ettiği durumdan, online satış gibi hizmetler sunan bir iş modeline doğru evriliyor.

Ikea, müşterilerden kullanılmış mobilya satın alıp mağazalarında yeniden satan küçük bir hizmet sunuyordu. Ancak yeni platform daha iddialı olacak. Böylecek müşterilerin birbirine doğrudan satış yapabilecek.

Ikea ikinci el pazaryeri nasıl çalışıyor?

Müşteriler, ürünlerini, kendi fotoğraflarını ve satış fiyatlarını sisteme giriyor. Ikea'nın yapay zeka destekli veritabanı ise kendi tanıtım görsellerini ve ölçümlerini ekliyor. Alıcı, mobilyayı doğrudan satıcıdan alıyor ve satıcı, parayı ya da Ikea'dan yüzde 15 bonuslu bir kupon almayı tercih edebiliyor.

Listeleme yapmak şimdilik ücretsiz. Ancak uygulama daha geniş bir alana yayıldığında Ikea'nın sembolik de olsa bir ücret talep edebileceği söyleniyor.

Ikea daha önce Çin'de Alibaba'nın Tmall gibi üçüncü taraf platformlarında yeni mobilya satışını test etmişti.