İlk Togg Erdoğan'a, ikincisi Aliyev'e

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'daki teslimat sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "İnşallah pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Emine Hanım ile beraber sipariş vermişlerdi, araçlarını teslim edeceğiz. Bunun ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den (İlham Aliyev) randevumuzu aldık. İnşallah ikinci aracımızı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra da şirket, planlamalarına göre diğer araçların teslimlerine başlayacak" dedi.