Dijitalleşme yolculuğunda attığı adımlarla artık tamamen dijital hale gelen ING Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. ING Türkiye’de Yönetim Kurulu, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi olarak görev yapan Nermin Güney, 6 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

25 yıllık bankacılık deneyimine sahip olan Nermin Güney, ING’nin dijitalleşme stratejisi kapsamında kredi ve yapılandırma süreçlerinde veri odaklı karar alma süreçlerinin yürütülmesi ve etkin bir risk yönetimi yapısıyla ilerlenmesine liderlik edecek.

Atama öncesinde Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Martijn Kamps ise 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Global Kredi Risk Başkanlığı görevine getirildi, Kamps yeni görevinde ING Grubu kredi risk stratejisi ve politikalarından sorumlu olacak.

“Değerli isimlerin yeni görevlerine atanmasından dolayı mutluyuz”

Atamalarla ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alarak ve mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle ilerleyerek Türkiye’de büyümeyi planlıyoruz. Bu hedefimize katkı sağlayacak önemli bir rol olan Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine bankamızda farklı rollerde önemli başarılara imza atmış deneyimli bir ismin, Nermin Güney’in atanmasından dolayı mutluyuz. Bununla birlikte, ING Türkiye’de güçlü bir risk organizasyonun kurulmasında önemli bir rol oynayan Martijn Kamps’ın da globalde kritik bir göreve getirilmesinden dolayı ayrıca gurur duyuyoruz.” dedi.

Nermin Güney, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Ekonomi alanında lisans ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisansını tamamladı. Farklı bankacılık deneyimlerinin ardından 2003 yılında Oyak Bank’a başlayan ve kariyerine ING Türkiye Krediler ekibinde farklı liderlik rollerini üstlenerek devam eden Güney, krediler dönüşüm ve risk analitikleri projelerinde ekibiyle birlikte çeşitli başarılara imza attı. Ayrıca, ING Faktoring, ING Leasing, TBB Risk Merkezi ve Kredi Garanti Fonu‘nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Güney, 2020-2023 yıllarında Riskten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak ING Fransa’nın stratejik dönüşümünü başarıyla tamamlayan ekipte görev aldı.