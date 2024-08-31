ingosa globalde 50 marka hedefliyor!

Dijital dünyada markaların etkileşimini artırmanın en önemli yollarından biri de dijital reklamlar... Son yıllarda dijital reklamcılık sektörü hızla büyümeye devam ederken, dikkat çeken hamleleriyle Ingosa, 11 ayrı sektörde 31 farklı markaya hizmet vermeye devam ediyor. ingosa Kurucusu Gökçe Duman, dijital reklamcılık sektöründe büyüme serüvenlerini ekonomim.com’a anlattı.

Ingosa ne zaman kimler tarafından kuruldu, kullanıcılara hangi kolaylıkları sağlıyor, nasıl bir hizmet sunuyor?

Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma Programı'nın girişimlerinden Ingosa, 2022 yılında Gökçe Duman, Dürin Artuk ve Muammer Okumuş tarafından kuruldu. Şirket olarak amacımız kurulduğumuz ilk günden bu yana, global bir marka haline gelerek dijital reklamcılıkta devrim yaratan teknoloji markalarının tüketicilerle gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş diyaloglar kurmasını sağlamak ve pazarlama profesyonellerinin hayatını kolaylaştırmak.

Ingosa olarak dijital reklamcılığın en büyük kamburlarından olan hızlı üretim, etkileşim ve içgörü eksikliğini çözüyoruz. Reklam bannerları içerisinde gerçek zamanlı diyaloglar oluşturarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyoruz ve veri toplama süreçlerini optimize ediyoruz. Bu sayede, markalar kullanıcılarla ortalama 2 dakika boyunca daha derin ve anlamlı etkileşimler kurabiliyor. Ingosa, geleneksel bannerlara kıyasla 10 kat daha fazla etkileşim, 150 kat daha fazla dikkat ve 2 kat daha fazla dönüşüm sağlıyor. Aynı zamanda çerezsiz bir dünyada birinci el veri (ad, soyad, telefon, e-mail vb.) toplayarak markalar için vazgeçilmez bir kaynak oluşturuyoruz.

Hangi sektörlere çözüm sunuyorsunuz?

Gökçe Duman

Kısa sürede global markalarla başarılı işbirliklerine imza attık ve 2024’te Ingosa SaaS platformunu 11 farklı sektörden 31 marka ve 12 dijital pazarlama ajansı kullanmaya başladı. Unilever, PepsiCo, Vodafone, Disney Studios, Audi, MediaMarkt ve Sephora gibi markalarla gerçekleştirdiğimiz projelerle, kullanıcı etkileşimini artırdık ve dönüşüm oranlarını önemli ölçüde yükselttik. Örneğin, Pegasus ile gerçekleştirdiğimiz “Nereye Gitsem” kampanyasında standart bannerlara kıyasla 2 kat daha fazla dönüşüm ve 3.6 kat uzun dikkat seviyesi sağladık. Şu anda Türkiye'de sektörün önde gelen 31 markasıyla çalışıyoruz, 400 milyonun üzerinde gösterim aldığımız yayınlarımız devam ediyor. Yakın zamanda IAB Türkiye üyeleri arasına da katıldık.

Diyalog bazlı pazarlamanın ve üretken yapay zeka destekli etkileşimli bannerların müşterilere ulaşma ve deneyimi iyileştirmede nasıl bir etkisi var? Elinizdeki verilerden yola çıkarak örnekleyebilir misiniz?

Ingosa’nın, markaların kampanya duyurularına, kesintisiz reklam tanıtımlarına ve birinci elden veri toplama çalışmalarına ek olarak, pazar araştırması şeklinde de kullanabilecekleri bir ürün olduğumuzu hatırlatmak, markalarımızı okula dönüşe en iyi şekilde hazırlamak ve hedef kitleleriyle ilgili güncel ve faydalı içgörüler paylaşarak sonraki kampanyalarını güçlendirmek adına Ingosa Market Insights adını verdiğimiz yayınlarımıza başladık. Bu kapsamda markalarımızın ve potansiyel markalarımızın dijital pazarlama çalışmalarına önemli katkılar sunacak soruları, Ingosa diyalog bazlı bannerlar ile sorduk ve 3 farklı hedef kitleden aldığımız 4.000 tekil cevabı raporlaştırdık. Önümüzdeki dönemde de düzenli raporlar yayınlamaya devam edeceğiz.

Şimdiye kadar ne kadar yatırım aldınız?

Ekim 2023'te tohum öncesi yatırım turumuzu başarıyla tamamladık ve ARYA GYSF’den 1.5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldık. Geçtiğimiz seneyi ise %300 YoY gelir artışı ile kapattık. Büyüme planlarımızı desteklemek ve yeni pazarlara giriş yapmak için ileriye dönük olarak bir yatırım turu daha planlıyoruz. Bu yıl içerisinde duyurusunu yapacağız.

Yurtdışında büyümek için çalışmalarınız var mı? Yurt içi ve yurt dışı hedefleriniz neler?

Yıl sonuna kadar global pazarda 50, yerel pazarda da 100 markaya ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle Kuzey Amerika, Hollanda, Fransa, Kanada ve İngiltere pazarlarına giriş yapmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu ülkelerde yaşayan 5 kişilik bir global expansion partner kadrosu yarattık. Hiç aklımızda olmayan Güney Afrika pazarındaki dijital pazarlama ajanslarından talep görüyoruz ve yıllık anlaşmalar üzerine konuşuyoruz. Ürün tarafında ise dinamik feed entegrasyonu ile e-ticaret reklam kampanyalarınızı diyaloğa dayalı bir şekilde güçlendireceğimiz conversational ads modülümüze ek olarak, pazarlama profesyonellerinin hayatlarını kolaylaştıracak ‘’brief generator’’ ve kendi kendini optimize eden ‘’super banner’’ fonksiyonumuzu da bu hafta itibariyle yayına alıyoruz.

Kadın girişimci olarak bu yolculukta neler yaşadınız?

Cinsiyet düşünmeden bu yola çıktık ve genelde de işimizi doğru yaptığımız, başarılarımıza odaklandığımız sürece her zaman doğru yolda ilerliyoruz. Gelecek nesil kadın girişimcilere tavsiyem, düşlerinize tutkuyla bağlı kalın, korkusuzca ilerleyin ve hiçbir zaman 'imkansız' diye bir şey olmadığını unutmayın. Engel ne olursa olsun, devam edin. Başarı, en büyük meydan okumaların ötesinde bulunur.

Bizler, sadece dijital reklam kreatiflerini saniyeler içinde üreten, üretken ve yaratıcı yapay zeka ekosistemini destekleyen bir platform değiliz. Bizler, kadınların yeteneklerini ve fikirlerini takdir eden, her zaman cinsiyet eşitliğini ve dengesini savunan bir ekosistemiz. İnanıyoruz ki, cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik, daha inovatif ve başarılı bir topluma yol açar. Bir kadın girişimci olarak, tüm kadınlara sesleniyorum: Hayallerinizi gerçekleştirmek için bu dünyada her zaman, çok mühim bir yeriniz var. Birlikte, daha aydınlık ve eşit bir gelecek inşa etmeye var mısınız?

Girişimizden aldığınız uluslararası ödüller de var. Bu başarınız sonrasında çalışmalarınızda ve müşteri kapasitenizde ne gibi yenilikler oldu?

Mayıs ayında Londra’da düzenlenen AntiCon Martech ve SalesTech Pitch Off’ta birinci olduk. Londra AntiCon'dan aldığımız bu ödül, teknolojimizin pazarlama ve ötesinde ne kadar ileri gidebileceğini göstermesi, sürdürülebilir şekilde yenilik yapma ve sınırları zorlama azmimizi pekiştiriyor. Geçtiğimiz haftaya güzel bir haberle başladık: Fast Company Türkiye tarafından en iyi 100 girişim arasında yer almak bizim için büyük bir onur oldu. Bu başarı, Ingosa ekibinin özverili çalışmasının, tutkusunun bir göstergesidir. Bu tür etkinlik ve haberlerden ödülün yanı sıra Ingosa’yı daha da geliştireceğimiz geri bildirimlerle dönüyoruz. İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmalarına ve başarıya ulaşmalarına olanak tanıyan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.