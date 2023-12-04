İnovasyon Kaynaklarında birincilik ödülü Ertunç Özcan’ın oldu

ANKARA (EKONOMİ)-1968 yılında buharlı otoklav cihazı üretmek amacıyla kurulan Ertunç Özcan Şirketler Grubu, 1980’de distribütörlükle girdiği sağlık sektöründe, bugün anahtar teslimi hastane dahil geniş bir yelpazede üreticilik yapıyor.

Türkiye’de tıbbi cihaz alanında ilk Ar-Ge merkezi unvanını da alan şirket, "Türkiye Innovation Week" kapsamında düzenlenen İnovaLİG Ödülleri'nde "İnovasyon Kaynakları" kategorisinde 1’incilik ödülü aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Onur Özcan, elde ettikleri şampiyonluğun, küresel değer zincirlerini yönetme ve sektör ihtiyaçlarına öncü çözümler sunma misyonlarını yansıttığını bildirdi. Özcan, bu alanda Türkiye’nin önde gelen firmalarından birisi olma konumunu sürdürebilmek için Ar-Ge süreçlerindeki geliştirdikleri teknolojileri etkin bir şekilde kullandıklarını kaydetti.

İnovasyon alanında küresel düzeyde oyuncu olma vizyonları doğrultusunda, sürdürülebilir çözümler ve yaratıcı liderlikle 55 yıllık deneyimlerini daha da güçlendireceklerinin altını çizen Onur Özcan, “Sektörde etkileyici bir iz bırakmayı hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda da sağlık teknolojileri alanındaki çığır açan projelerimizle, küresel düzeyde etki yaratmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli bebek kuvözü ile fototerapi cihazını ürettikleri bilgisini veren Özcan; yoğun bakım üniteleri, simülasyon merkezleri, acil servis üniteleri, anastezi cihazları, sterilizasyon hizmet servisi yanı sıra anahtar teslimi hastane projelerini de hayata geçirdiklerini aktardı.

Son 10 yıllık zaman diliminde iki kez Ankara vergi rekortmeni olduklarını söyleyen Onur Özcan, son 21 yıldır yoğunlaştıkları ileri teknoloji alanında yaptıkları tasarımlarla Design Turkey platformunda da birincilik ödülü aldıklarını söyledi.

Özcan, dünyanın saygın üniversiteleri ile birlikte sağlıkta dijitalleşmeye yönelik IoMT tabanlı, giyilebilir, yapay zeka ve fiber optik teknolojili tıbbi cihazlar geliştirilerek hem ulusal hem de uluslararası düzeyde teknolojiye katkı sağladıklarını vurguladı.

Ankara merkezli şirketin; İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep şehirlerinde ofisleri bulunduğunu söyleyen Onur Özcan, bunların yanı sıra Türkiye’ye yayılmış yetkili bayiler ve proje ortaklarıyla ülke genelinde hizmet verdiklerini ifade etti.