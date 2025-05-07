Tüpraş'ta 3 yıllık maaş zamları belli oldu

Tüpraş ve Petrol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde üç yıllık anlaşma sağlandı.

Tüpraş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 01 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olmak üzere; 2025 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 35, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için ise %24, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE + %4, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE, 2027 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE +%6, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırıldı.

Çeşitli sosyal yardım unsurlarının ilk yıl için yüzde 45-55 arasında değişen oranlarda, takip eden yıllar için ise TÜFE oranında artırılarak ödenmesine karar verildi.