Tüpraş'ta 3 yıllık maaş zamları belli oldu
Tüpraş'ta Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Tüpraş ile Petrol-İş Sendikası arasında varılan anlaşmayla 2025-2027 dönemini kapsayan ücret artışları ve sosyal haklar belirlendi. İlk 6 ay için maaşlara yüzde 35 zam yapılacak.
Tüpraş ve Petrol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde üç yıllık anlaşma sağlandı.
Tüpraş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 01 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olmak üzere; 2025 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 35, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için ise %24, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE + %4, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE, 2027 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE +%6, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırıldı.
Çeşitli sosyal yardım unsurlarının ilk yıl için yüzde 45-55 arasında değişen oranlarda, takip eden yıllar için ise TÜFE oranında artırılarak ödenmesine karar verildi.