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Tüpraş'ta 3 yıllık maaş zamları belli oldu

Tüpraş'ta Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Tüpraş ile Petrol-İş Sendikası arasında varılan anlaşmayla 2025-2027 dönemini kapsayan ücret artışları ve sosyal haklar belirlendi. İlk 6 ay için maaşlara yüzde 35 zam yapılacak.

Haber Merkezi
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Tüpraş'ta 3 yıllık maaş zamları belli oldu
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Tüpraş ve Petrol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde üç yıllık anlaşma sağlandı.

Tüpraş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 01 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olmak üzere; 2025 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 35, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için ise %24, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE + %4, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE, 2027 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE +%6, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırıldı.

Çeşitli sosyal yardım unsurlarının ilk yıl için yüzde 45-55 arasında değişen oranlarda, takip eden yıllar için ise TÜFE oranında artırılarak ödenmesine karar verildi.

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