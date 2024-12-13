İpek Yolu ilk yılında kâra geçti

2023 yılında kurulan kitle fonlama platformu Ecofolio’nun ilk fonlama kampanyası İpek Yolu Bir Tarım Teknolojileri, ilk faaliyet yılını başarılı bir performansla tamamladı. İpek Yolu, 50’nin üzerinde paydaşının katılımıyla genel kurul toplantısını yaparak ilk yılında kâra geçtiğini açıkladı.

Katılım esaslı yönetilen ve katma değerli girişimlere kitle fonlama ile fon sağlayan Ecofolio, 27,5 dönüm yaban mersini bahçesini kapsayan Super Farm girişimcisi Levent Sarılgan ve projesine 789 yatırımcının katılımıyla 25 milyon TL yatırım yapmıştı. Bu proje kapsamında 18 bin saksı kapasitesinde, sulama ve gübreleme otomasyonu kullanılarak, özel üretilmiş saksılarda, açık havada dikey tarım modelinde yaban mersini üretimi gerçekleştiren İpek Yolu, Türkiye’nin süper gıdalardaki potansiyeline büyük ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor.

"Ecofolio, gerçekleştirdiği fonlama kampanyaları ile sektörde verimliliği artıran adımlar atıyor"

TARS, MİLRES, CODE, PREO, RETINA ve GENIUS gibi yatırım fonlarıyla yenilikçilik ve sürdürülebilirliği odağında tutan Letven Capital, yüzde 100 iştiraki olan Ecofolio Kitle Fonlama Platformu parlak girişimleri yatırımcılarla buluşturuyor. Letven Capital’in yönetimindeki tarım, gıda ve teknolojileri alanında yatırım yapan TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da İpek Yolu’nun 789 yatırımcısından biri olarak tarım ve gıda alanında yatırım ekosistemini büyütmeye devam ediyor. Genel kurul toplantısında yatırımcı olarak söz alan Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, “Yatırımcıyı destekleme, teşvik etme ve doğru yatırımı yapmasını sağlayarak kâr etmesi amacıyla hizmet veren iştirakimiz Ecofolio, gerçekleştirdiği fonlama kampanyaları ile sektörde verimliliği artıracak ve gelir yaratacak adımları atmaya devam ediyor. İpek Yolu’nun birinci yılında kâr etmesi, katma değer üreten girişimlerin ne kadar kıymetli olduğunu ve bu girişimlere verilen desteğin sürmesi gerektiğinin bir göstergesidir. İpek Yolu gibi ülkemizin ihracat ve üretim potansiyelini artıran girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Genel kurul toplantısında kitle fonlama platformunun yönetim ve felsefesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ecofolio Genel Müdürü Arif Ünver ise, “Ecofolio, tasarruf sahipleri ile girişimcileri buluşturarak kitle fonlamayla katma değer üretimini desteklemek amacıyla kuruldu. Platformumuz 1 TL tasarrufu olanın dahi oy ve söz hakkına sahip olduğu, şeffaf ve değer odaklı bir yapı ile faaliyetlerini sürdürüyor. İlk fon kampanyamızı gerçekleştirdiğimiz İpek Yolu, birinci yılında kâra geçerek de büyüme yolunda önemli adımlar attı. Super Farm projesi kapsamında İpek Yolu ile başlayan fon kampanyalarımızı daha ileri taşıyarak girişimci ve yatırımcı arasında köprü kurmayı sürdüreceğiz” dedi.

İpek Yolu tarımda örnek bir model yaratıyor

Ecofolio’nun ilk fonlama kampanyasını gerçekleştirdiği girişim İpek Yolu Bahçe, son tüketiciye direkt, aracısız ihracat ürünü geliştirerek katma değeri yüksek bir tarım iş modeli kuruyor. Bu hedefle yaban mersini üretiminde önemli yol kat eden İpek Yolu Bahçe, 2025 yılına kadar 250 tonu aşkın yaban mersini üretimi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Üretim için ihracat potansiyeli yüksek bir süper gıda olan yaban mersinini seçtiklerini ifade eden Super Farm girişimcisi Levent Sarılgan, “İpek Yolu, Ecofolio’nun gerçekleştirdiği kitle fonlama kampanyası ile her geçen gün üretim kapasitesini geliştiriyor ve büyümeye devam ediyor. İlk yılımızda hem altyapı hem de üretim çerçevesinde büyük bir yol kat ederek kâr açıkladık. Yetiştirdiğimiz yaban mersini, sağlık açısından yarattığı faydaların yanında yüksek raf ömrü ve depolanabilir olmasıyla hem tüketicinin hem üreticinin yüksek talep gösterdiği bir ürün. Yaban mersininin çeşitli türleri farklı iklimlerde yetiştirilebildiği için ülkemiz bu süper gıdanın üretiminde büyük bir potansiyele sahip. Bu avantajımızı kullanarak potansiyelimizi artırmayı ve kuracağımız İpek Yolları ile üretimimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.