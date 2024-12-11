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İş Bankası GençBizzTech Projesi’nde başvuru için son günler!

İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech projesinin yeni dönem başvuruları 16 Aralık’ta sona eriyor. Proje kapsamında Fen lisesi öğrenciler bilim, teknoloji, finansal okuryazarlık ve girişimcilik odaklı eğitimler alacak ve Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali’ne katılma fırsatı yakalayacak.

Haber Merkezi
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İş Bankası GençBizzTech Projesi’nde başvuru için son günler!
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Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın, fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı projeler geliştirmelerine olanak tanımak amacıyla başlattığı GençBizzTech Projesi’nin yeni dönem başvurularında son günler yaklaşıyor.

Türkiye genelinde fen liselerinde öğrenim gören 13-18 yaş aralığındaki öğrenciler, Aralık ayında başlayacak projeye katılmak için Genç Başarı Eğitim Vakfı web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan link üzerinden 16 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek.

GençbizzTech ücretsiz eğitimlerle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşacak

Öğrenci ekipleri, 4 hafta sürecek ücretsiz eğitimlerin ardından geliştirdikleri iş modelleri üzerinden değerlendirilecek. Bu proje, gençlere bilim, teknoloji, finansal okuryazarlık ve girişimcilik alanında yeni ufuklar açarak, kişisel ve akademik hayatlarına değer katmayı hedefliyor.

GEN-E Avrupa Girişimcilik Festivali’ne katılacaklar

Proje sonunda başarılı olan öğrenciler, iş ve teknoloji dünyasının liderlerinden mentorluk desteği alarak projelerini hayata geçirme fırsatı yakalayacak. Ayrıca birinci olan takım, Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olan GEN-E Avrupa Girişimcilik Festivali’ne katılma hakkı elde edecek.

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