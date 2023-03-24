İş Bankası Grubu, tarım alanında yeni şirket kurdu

Türkiye İş Bankası Grubu, odaklandığı stratejik alanlardan biri olan tarım sektöründe yeni bir şirket kurdu. Grup, yüzde 100 hissedarı olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında ‘İmeceMobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi’ni kurdu.

Grubun teknoloji iştirakleri olan Softtech A.Ş. ve sonrasında Softtech Ventures A.Ş. bünyesinde geliştirilen bir kurum içi girişimcilik projesi olarak, dijital tarım alanında teknolojileri doğru kullanma ve tabana yayma hedefiyle 2019 yılında hayata geçirilen ‘İmeceMobil’ uygulaması, hâlihazırda 200 binden fazla kullanıcıya ve yüzde 40’ı aşkın aktif kullanıcı oranına sahip.

İmeceMobil; tarımda sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli üretime odaklanırken çevrenin korunmasını ve tarımsal girdi kullanımında verimliliğin artırılmasını önceliklendiriyor. Sahip olduğu verimli toprakları ve dört mevsimi yaşayabilen iklim koşulları sayesinde tarımda zengin ve geniş bir üretim potansiyeli bulunan Türkiye, sürdürülebilir tarımsal üretimle kendi kendine yeter hale gelebilir ve tarımsal ürün ihracatını artırarak ülke ekonomisi açısından da daha fazla katma değer yaratabilir.

Katma değerli üretime katkı sağlanıyor

İş Bankası, İmeceMobil şirketi ile stratejik önem arz eden bir sektör olan tarımda, Türkiye’de teknolojinin tüm imkânlarından faydalanılarak güvenli, sürdürülebilir ve katma değerli üretim yapılmasına destek vermeye devam edecek. Banka, aynı zamanda tarıma yönelik çalışmalarının kapsamını ve çiftçilere sunduğu yenilikçi çözümleri genişletecek.

İmeceMobil uygulamasında çiftçiler tarla, bahçe ve hayvancılıkla ilgili üretim tesisi bilgilerini kaydederek bu alanların hava tahmin raporlarını görüntüleyebiliyor. Böylece don, yağış, fırtına gibi anlık hava olayları hakkında önceden yapılan uyarılar çerçevesinde gerekli önlemleri alabiliyor. Tarım üreticileri, İmeceMobil üzerinden alanında uzman ziraat mühendislerine soru sorabiliyor, tavsiye alabiliyor.

Tarımsal ürünlerin en son tarihli hal/borsa fiyatları ile yem, et, süt ve yumurta fiyatlarının incelenebildiği uygulamada, tarlanın ya da bahçenin konumuna ve ürünün gelişim evrelerine göre özel olarak hazırlanan gübreleme ve sulama servisleri de takip edilebiliyor. Ayrıca tarlaya gitmeye gerek kalmadan bitki sağlığının ve bitki gelişim durumunun izlenebildiği uzman destekli uydu servisi gibi özel servislerden de yararlanılabiliyor.

“Doğayla uyumlu üretim süreçlerini desteklemeyi önemsiyoruz”

İmeceMobil A.Ş. Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam, uygulamanın, İş Bankası’nın, tarıma verdiği desteğin güzel bir örneğini oluşturduğunu, kurulan şirketin, uygulamanın bir dijital tarım platformuna dönüşmesinin önemli bir adımı olduğunu vurguladı. Sağlam, teknolojiyi ve tarımı bir araya getirdikleri İmeceMobil ile sundukları hizmetleri, çiftçilerin talepleri ve ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Mevcut haliyle İmeceMobil’in dijital uygulamalar arasında lider konumda olduğunu ifade eden Sağlam, şunları kaydetti: “Amacımız uygulamayı bir platforma dönüştürerek tarımsal teknolojinin ve bilginin yayılmasını kolaylaştırmak. İnsana, hayvana, toprağa saygılı ve doğayla uyumlu üretim süreçlerini desteklemeyi önemsiyoruz. İmeceMobil uygulaması, sadece tarımsal üretim süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sağlamakla kalmayacak, finansal ürün/hizmetlere erişim, ödeme sistemleri gibi alanları da kapsayacak şekilde, yeni tarım ve finans teknolojileri ile sürekli olarak zenginleştirilecek. ”