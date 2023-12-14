İş Bankası kredi anlaşması imzaladığını duyurdu

İş Bankası, International Finance Corporation (IFC), Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (PROPARCO) ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplam 67 milyon dolar ve 75 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi; yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve enerji verimliliği finansmanı ile deprem bölgesinde bulunan bireyler, çiftçiler, mikro ve küçük işletmelerin finansmanında kullandırılacak.