Türkiye İş Bankası’nın iştiraklerinden İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, TatilBudur’un yüzde 24,06 oranındaki hissesini alarak payını yüzde 64,15’e çıkardı. Bu değişim ile TatilBudur, sektördeki konumunu daha da pekiştirmeyi ve yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Turizmde 2025'e güçlü başlangıç

Türkiye'nin önemli online seyahat platformlarından TatilBudur, İş Girişim Sermayesi’nin şirketteki payını arttırmasıyla 2025'e güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 8 Kasım 2024 tarihinde duyurulan ön protokolle başlayan sürecin 2 Aralık 2024’te tamamlanması ile TatilBudur’un yüzde 24,06 oranındaki hissesi 1 milyar 66 milyon TL bedel ile İş Girişim Sermayesi’ne devredildi.

İş Girişim Sermayesi, TatilBudur'daki hissesini artırdı

İş Girişim Sermayesi’nin ilk olarak 2015 yılında TatilBudur’a gerçekleştirdiği yatırım ile başlayan ortaklık, 2020 yılında sermaye artırımı ile güçlenerek devam etti. Bu yatırım süreci TatilBudur’un operasyonel gücünü artırmak ve teknoloji altyapısını daha da kuvvetlendirmek adına önemli bir adım oldu. Son olarak şirketin yüzde 24,06 oranındaki yönetim hissesinin devri ile İş Girişim Sermayesi’nin TatilBudur’daki payı yüzde 64,15 oranına ulaştı.

“Gelişimine ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz”

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, hisse devriyle birlikte, Bankanın girişim sermayesi yatırım kolu olan İş Girişim Sermayesi’nin, sektörün önemli oyuncularından olan Tatilbudur’da çoğunluk pay sahibi olduğunu, şirketin gelişimine ve büyümesine aktif olarak katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Aykol, bu adımın aynı zamanda İş Bankası’nın önceliklendirdiği sektörler arasında yer alan turizm alanındaki hedefleriyle de örtüştüğünü ifade etti.

“Ortak hedefler dahilinde daha çok hareket alanı…”

TatilBudur CEO’su Onur Otruş da bu gelişmenin heyecan verici olduğunu belirtirken, hisse devrinin, emin adımlarla büyümek için de önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Otruş “İş Girişim Sermayesi ile 10 yıldır uyum içerisinde markanın gelişimi için beraber yol alıyoruz. Yeni gelişmelerin bize, ortak hedefler dahilinde daha çok hareket alanı yaratacağına inanıyoruz. TatilBudur olarak seneyi yüzde 40’ın üzerinde bir büyüme ile kapatacağız. Bu da sektör dinamiklerinde önemli bir oran demek. 2025’e girmeden gerçekleşen bu değişimin sektördeki konumumuzu pekiştirmek, büyüme stratejilerimizi hızlandırmak ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.