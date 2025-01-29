İş Girişim, Tatilbudur'un tamamını devraldı: KAP'a açıklama yapıldı

Yapılan açıklamaya göre İş Girişim, Tatilbudur sermayesinin yüzde 35,83'üne tekabül eden payları devraldı. Bu pay alımıyla birlikte İş Girişim, Tatilbudur'un tamamını devraldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"10 Ocak 2025 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında;

İştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'nin ("Tatilbudur") pay sahibi olan Derya Bülent Kuş'un İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından paylarının satın alınması konusunda 10 Ocak 2025 tarihinde bir protokol imzalandığı ve işlemin gerçekleşmesinin yetkili kurullarımızın ve ilgili resmi kurumların gerekli onaylarının alınmasına bağlı olduğu bildirilmişti.

İşlem için gerekli Rekabet Kurumu onayı alınmış olup, 10 Ocak 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesine istinaden Derya Bülent Kuş'un Tatilbudur'un sermayesinin %35,83'üne tekabül eden ve toplam nominal değeri 13.257.999 TL olan payları Şirketimiz tarafından 1.775.000.000 TL bedel ("İşlem Bedeli") ile 27 Ocak 2025 tarihinde devralınmıştır. İşlem Bedeli'nin bir kısmı Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kredi kullanılarak karşılanmıştır."

İlk yatırım 2015 yılında gerçekleşti

Tatilbudur'a ilk olarak 2015 yılında yatırım yapan İş Girişim, bugüne kadar toplam 1 milyar 80 milyon TL'lik yatırım yapmıştı. Tatilbudur'un yüzde 64,15'lik payını elinde tutan İş Girişim, son hamlesiyle birlikte şirketi devraldı.