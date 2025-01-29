  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İş Girişim, Tatilbudur'un tamamını devraldı: KAP'a açıklama yapıldı
Takip Et

İş Girişim, Tatilbudur'un tamamını devraldı: KAP'a açıklama yapıldı

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. pay alımı hakkında açıklama yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş Girişim, Tatilbudur'un tamamını devraldı: KAP'a açıklama yapıldı
Takip Et

Yapılan açıklamaya göre İş Girişim, Tatilbudur sermayesinin yüzde 35,83'üne tekabül eden payları devraldı. Bu pay alımıyla birlikte İş Girişim, Tatilbudur'un tamamını devraldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"10 Ocak 2025 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında;

İştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'nin ("Tatilbudur") pay sahibi olan Derya Bülent Kuş'un İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından paylarının satın alınması konusunda 10 Ocak 2025 tarihinde bir protokol imzalandığı ve işlemin gerçekleşmesinin yetkili kurullarımızın ve ilgili resmi kurumların gerekli onaylarının alınmasına bağlı olduğu bildirilmişti.

İşlem için gerekli Rekabet Kurumu onayı alınmış olup, 10 Ocak 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesine istinaden Derya Bülent Kuş'un Tatilbudur'un sermayesinin %35,83'üne tekabül eden ve toplam nominal değeri 13.257.999 TL olan payları Şirketimiz tarafından 1.775.000.000 TL bedel ("İşlem Bedeli") ile 27 Ocak 2025 tarihinde devralınmıştır. İşlem Bedeli'nin bir kısmı Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kredi kullanılarak karşılanmıştır."

İlk yatırım 2015 yılında gerçekleşti

Tatilbudur'a ilk olarak 2015 yılında yatırım yapan İş Girişim, bugüne kadar toplam 1 milyar 80 milyon TL'lik yatırım yapmıştı. Tatilbudur'un yüzde 64,15'lik payını elinde tutan İş Girişim, son hamlesiyle birlikte şirketi devraldı.

Şirket Haberleri
Kutes yüzde 100 yeşil döküm hedefine kararlılıkla ilerliyor
Kutes yüzde 100 yeşil döküm hedefine kararlılıkla ilerliyor
ASTOR Enerji Sugözü için ikinci transformatörü sevk etti
ASTOR Enerji Sugözü için ikinci transformatörü sevk etti
Akdeniz Chemson, Responsible® programına kabul edilen ilk şirket oldu
Akdeniz Chemson, Responsible® programına kabul edilen ilk şirket oldu
Multinet Up 2024'te iki kat büyüdü
Multinet Up 2024'te iki kat büyüdü
Petrol Ofisi Grubu ile Ascendum, madeni yağ tedarikinde iş birliği yapacak
Petrol Ofisi Grubu ile Ascendum, madeni yağ tedarikinde iş birliği yapacak
Mersin’i dünyaya açan Çimsa’dan kadın basketboluna büyük destek
Mersin’i dünyaya açan Çimsa’dan kadın basketboluna büyük destek