İş hacmi artan Safiport yatırımı 12 yıl öne çekti

Marmara Bölgesi’nin en büyük limanlarından olan Safiport, yeni yatırıma hazırlanıyor. Özelleştirmenin şartı olan yatırım süresinin dolmasına henüz 12 sene varken Safiport, 41 milyon dolar özkaynakla yeni yatırımını şimdiden başlattığını duyurdu. Başlatılan projede hem rıhtım uzunluğu hem de derinlik artırılacak. 450 metre olan rıhtım 150 metre uzatılarak 600 metre uzunluğuna ulaştırılacak; böylece 17 metre derinlikteki rıhtıma 2 adet konteyner gemisi yanaştırılabilecek. 12 metre derinlikteki A rıhtımının uzunluğu da 160 metre artırılarak tek seferde 3 feeder gemisine hizmet verebilecek. Safiport’ta Faz-2 projesi de devreye alınıyor. Safiport, Ro-Ro, sıvı yük, dökme yük, genel kargo ve demiryolu gibi 6 farklı yük çeşidinin tamamında hizmet sunuyor.

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, limanda talep artışına bağlı olarak yatırımlarını öne çektiklerini belirterek, “İş hacmimizin artışı sebebiyle planladığımız 41 milyon dolarlık yatırımımızı erkenden başlattık. Ülkemize ve ekonomimize olan inancımız sebebiyle Özelleştirme Başkanlığı’na olan yatırım taahhüdümüzün dolmasına henüz 12 sene varken yatırımımızı öne çektik” diye konuştu. Hakan Safi, geçen yıl da ekipman, kapalı depo ve sıvı terminal yatırımları yaptıklarını hatırlatarak, “Buna ilave olarak rıhtım uzunluğunu arttırma ve genişle

me yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2024 yılının ocak ayında bitmesini öngördüğümüz yeni yatırımımız ile liman genişletme planlarımızı hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Türkiye’nin en büyük limanı olmayı hedefliyor

Safiport geçtiğimiz yıl 32 milyon dolar yatırımla ekipman filosuna, 1 STS, 2 RTG, 1 MHC, 8 forklift, 10 adet terminal konteyner çekicisi eklemişti. Ayrıca 3 adet kapalı depo ilavesi ile depola

ma kapasitesini de iki katına çıkararak ilave yatırım yaptığını duyurmuştu. Şimdi yeni projelerini de hız kesmeden sürdüren liman Türkiye’nin en büyük limanı olmayı hedefliyor.

543 milyon dolarlık özelleştirme bedeli ile işletme hakkı satın alınan Safiport’ta Faz -1 yatırımı için 250 milyon dolar, toplam yatırım için ise 800 Milyon dolar harcandı. Şimdi ise öne çekilen 41 milyon dolar bedelinde yeni yatırım ve Faz-2 projesi ile liman kapasitesi yeniden artırılıyor.

Aynı anda 12 gemi yanaşabiliyor

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Safiport’un aynı anda 12 geminin yanaşabildiği rıhtım uzunluğuna sahip olduğunu vurguladı. Hakan Safi ayrıca, Derince Gümrük Müdürlüğü’nün yanı sıra Dilovası Gümrük

Müdürlüğü de olmak üzere tek limanda iki farklı gümrüğe bağlı gemi elleçleme hizmeti veren tek tesis olduklarını ifade etti.

800

MİLYON DOLAR

LİMANA BUGÜNE KADAR YAPILAN YATIRIM

41

MİLYON DOLAR

2024’E KADAR LİMANA YAPILACAK EK YATIRIM