İş makineleri üreticisi HİDROMEK teknoloji vizyonunu sergiledi

ANKARA (EKONOMİ) Türkiye’nin küresel ölçekte faaliyet gösteren iş makineleri üreticisi Hidromek, sektörün önde gelen fuarlarından Bauma 2025’te 14 yeni model birden sergiledi.

Hidromek’ten verilen bilgide, 2 bin 176 metrekare alanda 14’ü yeni olmak üzere toplam 22 iş makinesinin yer aldığı, stand içinde oluşturulan “Technology Zone” ile de gelecek vizyonlarının paylaşıldığı kaydedildi.

HİDROMEK İhracat Müdürü Bahadır Yılmaz, yeni ürünleri, teknoloji vizyonları ve fuara yönelik yaptığı değerlendirmede, “Fuarda, ilk teleskopik yükleyici modelimizin lansmanını gerçekleştirdik ve Teleopera teknolojimizi ilk defa ziyaretçilerle buluşturduk” dedi.

Almanya’dan Ankara’daki makine yönetildi

HİDROMEK’ten yapılan açıklamada, Teleopera ve insansız ve uzaktan kontrol edilebilen kabinsiz HMK 630 WL lastikli yükleyici ve HMK 130 CS toprak silindiri modellerinin sergilendiği ve ilgi gördüğü vurgulandı.

Almanya’daki fuarda, HİDROMEK Technology Zone alanında, şirketin iş makinelerine yönelik vizyonu ve kapasitesi de gösterildi. Bu kapsamda Fuar alanından uzaktan yönetimle, Ankara’daki makineler kontrol edildi ve iş yaptırıldı. Ziyaretçiler bu teknolojiye yoğun ilgi gösterdi.

HİDROMEK Açıklamasında, fuarda yüzde 100 elektrikli ilk paletli ekskavatörü HICON 70C E ve hibrit motorlu lastikli yükleyicisi HMK 635 WL Hybrid de ilk kez gösterildi. Yeni ekskavatör serisinden ipuçları taşıyan ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanan NEXT paketi ve bu paketle ilk sunulan model olan HMK 230 LC, Bauma 2025’te ilk sergisine çıktı.

Bunların yanı sıra paletli ekskavatör ve motor greyder grupları, midi ekskavatör, ve kısa arka şasi tasarımlı yeni paletli ekskavatörler de ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

Bauma 2025’e 57 ülkeden 3 bin 601 katılımcı ve 200’den fazla ülkeden 600 bin ziyaretçi geldiği belirtiliyor.