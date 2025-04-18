İş hayatında başarının anahtarı sağlıklı iletişimde gizli

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’de bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen CNR Lojistik ve Taşımacılık Fuarı tüm hızıyla sürüyor. Birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapan organizasyon, düzenlenen panellerle uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir şölen haline geldi. Fuarın ikinci gününde lojistik sektörünün küresel şirketlerinden Gezairi Holding tarafından, ‘Konuşan Kazanır: İş ve Liderlikte İletişim Gücü’ konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Gezairi Akademi Genel Müdürü Başak Yıldırımel’in üstlendiği oturumda; Hai Con Line Denizcilik Genel Müdürü Sinem Karip Karakuş, Gezairi Holding Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Aytüre ve Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç konuştu. Doğru iletişimin kazanımlarına değinen Sinem Karip Karakuş, “Güven ortamı yaratan sağlıklı iletişim; çalışanın değerli hissetmesini, motive olmasını ve işe bağlanmasını sağlar. Doğru iş yapmayı kolaylaştıran açık ve net bir iletişim şirketler açısından süreçlerin hızlı işlemesine, kararların da hızlı alınmasına olanak tanır. Güçlü bir iletişim kültürü hem çalışan memnuniyetini hem de kurumsal performansı doğrudan etkileyen stratejik bir faktördür” dedi.



“Liderlik insan odaklı olmalı”

‘Lojistik dünyası nasıl liderler bekliyor?’ sorusunu da yanıtlayan Sinem Karip Karakuş; sadece talimat veren, detaylara uzak kalan, sahadan kopuk olan ve değişime direnç gösteren lider profilinin artık karşılık bulmadığının altını çizerek, “Lojistik değişken, stresli ve çok paydaşlı bir sektör. Bir liderden sahayı tanıması, ekibine dokunması, karar alırken veriye ama aynı zamanda insana bakması bekleniyor. Bizim dünyamızdaki liderlik sadece yön göstermek değil, gerektiğinde taşın altına elini koymak, kriz anında ekibiyle birlikte sorumluluk almaktır. Ayrıca artık liderlik ortak aklı yönetmek ve potansiyelleri ortaya çıkarmak üzerine kurulu. Özellikle genç jenerasyon, ilham veren ve ulaşılabilir liderlerle çalışmak istiyor. Başarılı liderlik de doğru iletişimle şekillenir” ifadelerini kullandı.



Empati yeteneğinin önemi

Bir lojistik firmasının kadrosunda yer alacak ‘takım arkadaşı’nda aranan nitelikleri özetleyen Gezairi Holding Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Aytüre ise “Sektörde yer alacak arkadaşlarımızı seçerken bazı kişisel özelliklerin ön planda olduğunu görerek ilerliyoruz. Bireyde ilk olarak yüksek empati yeterliliğini görmeyi arzuluyoruz. Çünkü sektörümüz, karşıdaki muhatabın talepleriyle ilerliyor” diye konuştu.



Panel, Gezairi Holding iştiraklerinden Gevo Denizcilik’te Genel Müdürü Ertaç Tok’un konuşmacılara plaket takdim etmesiyle sona erdi.