İsdemir'de üretim yeniden başladı

İskenderun Demir ve Çelik AŞ (İsdemir), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlandığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “13.02.2023 ve 17.02.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirketimizin üretim tesislerinde deprem felaketi nedeniyle durum tespit çalışmalarının yürütüldüğü ve üretime ara verildiği belirtilmiştir. İsdemir'de kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanmış olup deprem öncesi üretim seviyelerine ulaşılmıştır. Sigorta ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir ve daha önceki açıklamalarımızda paylaşıldığı üzere Şirketimizin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Konuya ilişkin gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”