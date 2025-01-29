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İşNet’ten yüksek performanslı GPU as a rervice hizmeti

Geniş ürün yelpazesiyle uçtan uca çözümler sunan İşNet, TIER4 standartlarına uygun veri merkezi ile GPU as a Service (GPUaaS) hizmetini sunmaya başladı.

Haber Merkezi
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İşNet’ten yüksek performanslı GPU as a rervice hizmeti
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GPUaaS ile işletmeler ve bireyler, fiziksel donanım yatırımı yapmadan yapay zekâ, makine öğrenimi, veri analitiği ve grafik işleme gibi yoğun işlem gücü gerektiren projelerini hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde gerçekleştirebilir. GPUaaS, özellikle derin öğrenme, makine öğrenimi, büyük veri analizi ve video işleme gibi yüksek hesaplama kapasitesi gerektiren uygulamalarda çalışan kurumlar için geliştirildi. İşNet’in modern altyapısı sayesinde, şirketler en karmaşık projelerde bile üstün performans elde edebilir.

"Uzun süreli projeler için aylık ve yıllık planlarımız mevcut"

İşNet GPUaaS hakkında bilgi veren İşNet Ürün Yöneticisi Çağrı Dinç, “İşNet olarak TIER4 sertifikalı Atlas Veri Merkezimiz üzerinden GPUaaS hizmeti sunmaya başladık. Türkiye’nin veri koruma düzenlemelerine uygun olarak müşterilerimiz ihtiyaçlarına göre paylaşımlı ya da ayrılmış GPU kaynakları kullanabiliyor ve ihtiyaçlarına göre ölçeklendirebiliyorlar. Uzun süreli projeler için ise aylık ve yıllık planlarımız mevcut. Ayrıca teknik ekiplerimizle 7 gün 24 saat kesintisiz destek sunuyoruz. Amacımız, İşNet deneyimiyle bu hizmetimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak,” dedi.

GPUaaS hizmeti ideal bir çözüm sunuyor

GPUaaS hizmeti, finans, sağlık, telekomünikasyon, eğitim ve araştırma gibi çeşitli alanlarda yüksek işlem gücü gereksinimi duyan kurumlar için özel olarak tasarlandı. Ayrıca yapay zekâ projeleri, LLM modelleri, büyük veri analizi ve makine öğrenimi gibi ileri seviye uygulamaları yürüten ekipler için de ideal bir çözüm sunuyor.

GPUaaS hizmetinde NVIDIA H100 gibi önde gelen GPU modelleri kullanılarak, iş yüklerinize uygun özelleştirilebilir donanım desteği sağlanıyor. Bu sayede her türlü proje çok daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Kısa dönemli projeler veya uzun vadeli iş akışları için çözüm arayan şirketler de İşNet GPUaaS’in esnek yapısından faydalanabilecek. İşNet GPUaaS hizmeti, kullanıcılarına aylık ve yıllık planlarla esnek bir çözüm sunuyor.

Verilerin güvenliği, İşNet GPUaaS ile tam anlamıyla garanti altına alınıyor. Türkiye’nin veri koruma düzenlemelerine uyumlu altyapı, yerel veri barındırma ve özelleştirilebilir güvenlik önlemleriyle desteklenmektedir.

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