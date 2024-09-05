ISS Proser Güvenlik Hizmetleri’nde Genel Müdür ataması

ISS Türkiye’de Proser Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlük görevine Ertaç Erden getirildi. Erden, Genel Müdürlük görevi kapsamında COO Dağhan Yalçın’a bağlı olarak çalışacak.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği mezunu olan Erden, 1997 – 2013 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çeşitli kademe ve birliklerde Birlik Komutanlığı ve Karargah Subaylığı yaptıktan sonra özel sektöre geçiş yaptı.

Yurt dışında Uluslararası Havaalanı Güvenlik Müdürlüğü, metal üretim sektöründe Planlama ve Lojistik Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttükten sonra 2015 yılında aktif olarak Özel Güvenlik sektöründe yönetici olarak çalışmaya başladı. Erden, Ağustos 2024 itibariyle ISS Proser Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürü oldu.