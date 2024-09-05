  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. ISS Proser Güvenlik Hizmetleri’nde Genel Müdür ataması
Takip Et

ISS Proser Güvenlik Hizmetleri’nde Genel Müdür ataması

ISS Türkiye’de gerçekleşen üst düzey atama ile Proser Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Ertaç Erden getirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ISS Proser Güvenlik Hizmetleri’nde Genel Müdür ataması
Takip Et

ISS Türkiye’de Proser Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlük görevine Ertaç Erden getirildi. Erden, Genel Müdürlük görevi kapsamında COO Dağhan Yalçın’a bağlı olarak çalışacak.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği mezunu olan Erden, 1997 – 2013 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çeşitli kademe ve birliklerde Birlik Komutanlığı ve Karargah Subaylığı yaptıktan sonra özel sektöre geçiş yaptı.

Yurt dışında Uluslararası Havaalanı Güvenlik Müdürlüğü, metal üretim sektöründe Planlama ve Lojistik Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttükten sonra 2015 yılında aktif olarak Özel Güvenlik sektöründe yönetici olarak çalışmaya başladı. Erden, Ağustos 2024 itibariyle ISS Proser Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürü oldu.

 

 

Şirket Haberleri
Atabay İlaç ve Kimya 85’inci yılında da halk sağlığı için çalışıyor
Atabay İlaç ve Kimya 85’inci yılında da halk sağlığı için çalışıyor
Borsa İstanbul’da gong Özata Denizcilik için çaldı
Borsa İstanbul’da gong Özata Denizcilik için çaldı
Tatlıpınar Enerji’nin 6 aylık kârı yüzde 919 arttı
Tatlıpınar Enerji’nin 6 aylık kârı yüzde 919 arttı
Sabay Lojistik 40. yılında yüzde 15 büyümeyi hedefliyor
Sabay Lojistik 40. yılında yüzde 15 büyümeyi hedefliyor
IC Holding'de CEO değişimi
IC Holding'de CEO değişimi
ABD’de Temu ve Shein’e “ölümcül” ürünler nedeniyle soruşturma
ABD’de Temu ve Shein’e “ölümcül” ürünler nedeniyle soruşturma