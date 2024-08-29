İstanbul Doğu Sanayi Sitesi, beş ayda 5 yıllık mesafe kat etti

BARIŞ SEDEF

Otomotivden, konfeksiyona, elektronik eşyadan, ambalaja, mobilyadan etikete kadar 15 değişik sektöre ev sahipliği yapan İstanbul Doğu Sanayi Sitesi, şubat ayında yapılan olağan genel kurul toplantısıyla yönetim kurulu başkanlığına seçilen Verda Sürek EKONOMİ gazetesine açıklamalarda bulundu.

Reel sektörün hemen hemen her alanında faaliyet gösteren 254 atölye ile katma değeri yüksek projelere ev sahipliği yapan Sanayi sitesi, etkinliğini yeni yönetimle daha fazla artırma hedefinde.

Trafoların sanayi bölgelerinin kalbi olduğunu ifade eden Başkan Verda Sürek, sitelerinde 1200 kw’lık 9 adet trafo bulunduğunu, ilk icraatlarının trafoların gençleştirilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Trafolara ilaveten bilgisayar altyapısını da yenilediklerini ifade eden Sürek, yeni dönemde birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Sanayi sitelerinin yol geçiş güzergâhı olarak kullanıldığının altını çizen Sürek, “Bu durumun önüne geçmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde burada ciddi bir trafik yoğunluğu oluşuyor. Kapılara bariyer sistemi koyarak bu durumu engelleyeceğiz” şeklinde konuştu. 30 senedir yapılmayan dış cephe boyama işlemlerini de başlattıklarını dile getiren Sürek, güvenlik kısmında da önemli çalışmalar yaptıklarını ve beş aylık süre zarfında beş yıllık iş yaptıklarının altını çizdi.

Kapasite artırımına yönelik talepler alıyor

İstanbul Doğu Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnan Cengiz, bölgedeki firmaların tamamının üretici olduğuna işaret ederek, sanayicilerden kapasite artırımına yönelik talepler aldıklarını söyledi. Gelen bu taleplere enerji desteğiyle katkı sağladıklarının altını çizen Cengiz, “Sanayi sitemizde 24 saat çalışan üreticilerimiz var. Bunlardan gelen talepleri karşılıyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilir konusunda sanayicilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapacak

Karbon ayakizinin ölçümlenmesi başta olmak üzere sanayicilere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapacaklarının altını çizen Verda Sürek sözlerine şöyle devam etti: “Karbon Vergisi’yle ilgili regülasyonların devreye girmesine az kaldı. Bu süreçte sanayicilerimizin mümkün olduğunca bilinçlendirilmesi ve bu alanda aksiyon alınmasını hızlandırmak son derece önemli. Biz de sanayi sitesi olarak bu alanda bölgemizdeki üreticilere yönelik bilinçlendirme programları düzenleyeceğiz.”