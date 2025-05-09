FutureLife, Bahçeci Sağlık Grubu'nun hisselerini satın aldı

Üreme sağlığı ve genetik alanında Avrupa’nın lider kurumlarından biri olan FutureLife, Bahçeci Sağlık Grubu hisselerini satın alarak hızla büyümeye devam ediyor. Üremeye yardımcı tedaviler alanından Türkiye’nin pazar lideri markası Bahçeci Sağlık Grubu, Türkiye’nin yanı sıra Kosova, Bulgaristan ve Bosna-Hersek'te de faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık otuz yıldır hizmet veren Bahçeci Sağlık Grubu, 100'den fazla ülkeden 100.000’in üzerinde çiftin bebek hayalini gerçeğe dönüştürmüştür. Hasta memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ve yüksek klinik başarı oranlarıyla küresel bir itibar kazanmıştır. Dünyada sayılı kliniğin sahip olduğu ESHRE sertifikasını almaya hak kazanan Bahçeci Sağlık Grubu, yılda 18.000'in üzerinde tüp bebek tedavisi gerçekleştirmektedir.

Satın alma süreci, Rekabet Kurumu’nun onayına bağlı olarak tamamlanacaktır.

"Bahçeci Grubu’nu FutureLife ailesine katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

FutureLife CEO’su Francisco Lobbosco şu açıklamada bulundu:

"Bahçeci Grubu’nu FutureLife ailesine katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, Avrupa ve ötesindeki en iyi tüp bebek merkezlerini bir araya getirme vizyonumuz doğrultusunda önemli bir dönüm noktasıdır. Bahçeci'nin büyüklüğü, itibarı vegüçlü geçmişi, FutureLife’ın 12 ülkedeki varlığını güçlendirecek ve yıllık toplam IVF döngü sayımızı 73.000'e çıkaracaktır. Dünya standartlarındaki klinikleri, araştırmaya olan bağlılıkları ve operasyonel mükemmeliyet anlayışları, FutureLife’ın her hastaya en yüksek kalitede bakım sunma misyonuyla tam uyum içindedir. Türkiye, hem yerel hem de uluslararası hastalar açısından üreme sağlığı alanında son derece stratejik bir pazardır. Bahçeci’nin yetenekli ekibiyle birlikte çalışmak ve bu güçlü mirası geleceğe taşımak için sabırsızlanıyoruz."

"Bu iş birliğiyle dünya çapında hastalarımıza umut olmaya devam etmek istiyoruz"

Bahçeci Grubu CEO’su Hamdi Bahçeci ise şöyle konuştu:

"FutureLife ailesine katılmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, Bahçeci markası için heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Geçmişten gelen güçlü mirasımızı korurken büyüme ve yenilikçilik açısından büyük fırsatlara kapı aralıyoruz. Avrupa'nın önde gelen sağlık gruplarından biriyle birlikte, bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak daha da güçlenecek, tedavilerimizde en yüksek standartları sunma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu iş birliğiyle erişim alanımızı genişletmek, yeni yatırımlar gerçekleştirmek ve dünya çapında hastalarımıza umut olmaya devam etmek istiyoruz."