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İstanbul Havalimanı, HAVAİST’ten emeklilere yüzde 20 indirimli seyahat

İstanbul Havalimanı’nın resmi taşımacılık markası HAVAİST, emeklilere özel yeni bir indirim uygulamasını duyurdu. Emekliler, HAVAİST araçlarını artık yüzde 20 indirimli kullanabilecek.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı, HAVAİST’ten emeklilere yüzde 20 indirimli seyahat
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İndirimden yararlanmak isteyen emekli yolcuların, hava.ist web sitesi üzerinden veya HAVAİST mobil uygulaması aracılığıyla sisteme üye olmaları gerekiyor.

İndirim için uygulamaya belge yüklenmeli

Üyelik işleminin ardından, Belge Yükleme alanında yer alan “Öğrenci, Engel Durumu ve Emeklilik Belgesi” sekmesinden emeklilik belgelerini sisteme yüklemeleri isteniyor.
Yüklenen belgeler onay sürecine alındıktan sonra, onay durumu kullanıcının profil sayfası üzerinden takip edilebilecek. Belgenin onaylanmasının ardından, emekliler HAVAİST araçlarında yüzde 20 indirim hakkına sahip olacak.

Şirket, bu uygulama ile emekli vatandaşların havaalanı ulaşımını daha ekonomik hale getirmeyi hedefliyor.

Bu arada HAVAİST Bakırköy-İstanbul Havalimanı hattında güzergah değişikliği yaptı. Yeni güzergah Merter, Ömür incirli, Şirinevler, Yenibosna oldu. Bakırköy Sahil ve Ataköy durakları iptal oldu.

Ayrıca tüm HAVAİST’ler Akbil geçerli. Akbil kartı İstanbul Havalimanı bilet satış ofisindende satın alınabilir.

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