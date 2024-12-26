İstanbul Holding, kuruluşunun ilk yılında 50 milyon dolar varlık değerine ulaştı

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına öncülük eden 100 iş insanının, birlikte çalışma kültürü ilkesiyle çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği yenilikçi yatırımların çatısı olan İstanbul Holding, 2025 hedeflerini paylaştığı Genel Kurul Toplantısı’nı Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi. Hissedarları bir araya getiren ve İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda şirketin sürdürülebilir büyüme odaklı planları vurgulanırken 2024 değerlendirmesi paylaşıldı. 2025’e dair hedeflerin şirketin sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda Yönetim Kurulu ise yeniden seçilerek güven tazeledi. Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, Başkan Yardımcıları Aslan Kut ve Murat Kolbaşı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Şenocak ve Turgut Erkeskin göreve tekrar seçildi. Şevket Aksoy ve Genel Müdürlük görevini üstlenen Murat Özdemir ise bayrağı Adnan Bostan ve Abdulkadir Turan’a teslim etti.

İstanbul Holding, 2024’te hisse başına değerini 100 kat artırdı

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, “Ülkemizin en önemli yatırım şirketlerinden biri olmaya aday olan holdingimiz, yalnızca bugünü değil, gelecek yılları da şekillendirecek adımlar atıyor. Bizim için yatırım, yalnızca finansal bir araç değil; aynı zamanda sürdürülebilir değer oluşturmanın, ülkemize katkı sağlamanın ve güven inşa etmenin bir yolu. Bu kapsamda 2024, İstanbul Holding için rekor yılı oldu. Hisse başına değerimiz 100 kat arttı. Böylelikle hisse değerimizi 10 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkardık. 2024 sonu için önceden belirlemiş olduğumuz 50 milyon dolarlık varlık değerine de ulaşmış olduk. Bunun yanı sıra, 2025 yılında nakit rezervlerimizi, güçlendirerek yeni fırsatları değerlendirme konusunda esnek yatırım olanağı oluşturacağız. Bu alanda önerileriniz ve iş birliğiniz çok önemli. Ancak bu başarı, yalnızca bizim stratejilerimize değil, sizin bize olan güveninize dayanıyor. Siz hissedarlarımız, bu yolculuğun en önemli parçasısınız” dedi.

“Birlikte hareket ettiğimizde daha büyük hedeflere ulaşabiliriz”

Girişimciler ve paydaşlar başta olmak üzere Türkiye’deki iş sistemlerinin geliştirilmesine yönelik katkı sağlamak için birçok alanda projeler başlattıklarını vurgulayan Kalsın, şu açıklamalarda bulundu: “Geleceği daha iyi anlamak adına başlattığımız Ortaklık Vizyon Projesi’nin yanı sıra Veliaht Programı, Yatırımcı Hızlandırma Programı ve İstanbul Yatırım Forumu gibi projelerle iş dünyasının temel ihtiyaçlarını en yetkin şekilde karşılanmasına odaklanıyoruz. İş ortaklarımıza en yüksek değerin sunulabilmesi için İstanbul Holding olarak büyüme ve gelişim stratejilerinin çok yönlü geliştirilmesi ve strateji oluşturması en önemli gündemimiz. Türk iş insanlarının bilgi ve ortaklık kültürü etrafında buluşturarak bölgemizin potansiyelini ortaya koyan çok önemli bir organizasyon olarak bölgemiz ve Türkiye açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bu iş platformunda tüm iş insanlarımızı görmek isteriz. Birlikte hareket ettiğimizde, daha büyük hayaller kurabilir, daha büyük hedeflere ulaşabiliriz.”