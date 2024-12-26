McDonald’s Türkiye’den yan yanayız temalı dev graffiti

Yeni yıla özel kampanyası için ünlü graffiti sanatçısı Kienart ile iş birliği yapan McDonald’s Türkiye, geçmişten bugüne uzanan lezzet serüveninin en özel anlarını sanatla birleştirerek şehrin duvarını bir hatıra albümüne çeviriyor.

Toffee Nut Latte ve Karamel Latte kazanma fırsatı

Misafirlerini İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bu dev graffitiyi keşfetmeye davet eden McDonald’s Türkiye, McDonald’s duvarında kendi McDonald’s anını seçerek yeni yıl coşkusuna ortak olanlara küçük boy Toffe Nut Latte veya küçük boy Karamel Latte hediye ediyor.

Kampanya kapsamında misafirler, unutulmaz McDonald’s anlarının yer aldığı graffitiyi sosyal medya hesaplarında paylaşarak hem yeni yıl coşkusunu yaşıyor hem de eşsiz bir lezzetin keyfini çıkarma fırsatı yakalıyor.