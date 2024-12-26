KRYD ve Aon iş birliğiyle “Uluslararası Yatırımlarda Risk Yönetimi” toplantısı düzenlendi

Aon Eş-CEO'su Selda Oknas Tanbay, 2024 sigorta pazarı değerlendirmelerini ve 2025 öngörülerini paylaştığı açılış konuşmasında, günümüzde risklerin gittikçe karmaşıklaştığına, sürdürülebilir bir dünya ve büyüme için veri ve analitikten yararlanılan, merkezine hem Risk hem de İnsan Sermayesini koyan yenilikçi risk yönetimi anlayışının benimsenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Türk şirketlerinin özellikle son 10 yılda yurt dışı yatırımlarının hızla arttığını, artık risk yönetiminde farklı ülke kanun ve uygulamalarına uyum sağlama, farklı kültürlerdeki insanları yönetme ve global pazarın ticaret ve rekabet koşullarına uyum sağlama gibi konularda politikalar geliştirdiğini ve risk yönetiminin yerelden küresele genişlediğini aktardı. Konuşmasında, Aon'un 2024 küresel eğilim araştırma sonuçlarında iş dünyasını derinden etkileyen dört mega eğilimin ortaya çıktığına dikkat çeken Tanbay, ticaretin küresel ölçekte karmaşıklaştığını, teknolojinin dijital altyapı ihtiyacını artırdığını, iklim değişikliğinin sürdürülebilirlik odaklı çözümleri zorunlu kıldığını ve iş gücünde çalışan refahının öncelik kazandığını söyledi.

“Global düşün, yerel hareket et”

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Aon Türkiye Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Erdengi, Türkiye'nin uluslararası yatırım perspektifindeki değişimine değindi. Konuşmasında uluslararası yatırım risk yönetiminde “Global düşün, yerel hareket et” yaklaşımının önemine dikkat çeken Erdengi, yatırım yapılan ülkelerdeki broker hizmet ekiplerinin, yerel risklerin doğru yönetilmesinde kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Erdengi ayrıca, global brokerlerin bünyesindeki uzmanlardan spesifik risk konularında danışmanlık almanın, örneğin şirket birleşmelerinde değişen siber risk profillerine hazırlıklı olmanın işletmeler için hayati olduğunu vurguladı. Aon'un, kurumsal risk yönetimi alanında Kurumsal Risk Yönetimi Derneği'ne (KRYD) verdiği desteklerin de altını çizen Erdengi, iş birliklerinin güçlenerek devam edeceğini hatırlattı.

"Satın alma öncesi durum tespit süreçlerinde detaylı risk analizlerinin yapılması çok önemli"

KRYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Beko Kurumsal Risk ve Sigorta Direktörü Arda Koçyan yaptığı konuşmada yeni yatırımlarda risklerin doğru değerlendirilmesi ve analizinin önemini vurguladı. Satın alma öncesi durum tespit (due-diligence) süreçlerinde detaylı risk analizlerinin yapılmasının, sözleşmesel sorumlulukların belirlenmesinin ve tarafları bağlayan kritik maddelerin netleştirilmesinin önemini belirten Koçyan, ayrıca bu maddelerin getirebileceği olası yükümlülüklerin ve şirketin geçmiş hasar rasyosunun da detaylı bir şekilde incelenmesinin gerekliliğini ifade etti. Koçyan, bu çalışmaların, şirketin hukuk, satın alma, finans, stratejik planlama ve insan kaynakları gibi kritik birimlerle birlikte yapılmasının, riski doğru anlamada son derece önemli olduğunu aktardı. Konuşmasında birleşme süreçlerine de değinen Koçyan, yapılan analizlerin çıktılarıyla birlikte değerlendirilmesinin birleşme süreci ve sonrasında olası risklerin doğru bir şekilde transfer edilmesi için faydalı olduğunu kaydetti. Lokal risklerin global programlarla birlikte çalışabileceği teminat yapısının kurgulanmasının önemine değinen Koçyan, risk ve sigorta yöneticilerinin bu gibi risklerin yönetilebilmesi için sahada yer alarak süreci birinci elden yönetmelerinin kritik önem taşıdığını ifade etti. Bunun yanında üst yönetim başta olmak üzere tüm yönetim kadrosunun risk ve sigorta yönetimi süreçlerine aktif olarak katılmalarının gerekliliğine vurgu yapan Koçyan, küçük ve orta ölçekli firmalarda ise sigorta ve risk yönetimi ekiplerinin yönetim kadroları tarafından daha fazla yetki verilerek konumlandırılmasının önemine değindi.



"Yalnızca yatırımın değil, yatırım yapılan ülkenin kendi riskleri de dikkatle analiz edilmeli"

Aon Türkiye Risk Yönetimi Direktörü Yonca Kılıç Asyalı ise sıfırdan yapılan yatırımlarda risk yöneticilerinin sürece en başından itibaren dâhil olmaları gerektiğini belirtti. Asyalı, konuşmasında yeni bir yatırımın risk profili değerlendirilirken, şirketin mevcut risk profiliyle uyumunun kritik önem taşıdığını da vurguladı. Bu doğrultuda, sigorta yapısının yerel veya global düzeyde nasıl yapılandırılacağına, bu uyuma göre karar verilmesi gerektiğini belirtti. Asyalı, yalnızca yatırımın değil, yatırım yapılan ülkenin coğrafi, jeopolitik, sigorta hukuku ve pazar yapılanması gibi kendi risklerinin de dikkatle analiz edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, satın alınan şirketin mevcut anlaşmaları ve sigorta anlamında üstlenilmiş olan sorumluluklarının detaylı bir şekilde incelenmesinin önemini de vurgulayan Asyalı, bu süreçlerin doğru yönetiminin yatırımın başarısına katkı sağlayacağını ifade etti.



KRYD yönetimiyle Aon Türkiye'nin ev sahipliğinde geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantı, risk yönetimi ve sigorta sektöründe uluslararası yatırımlara yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi doğrultusunda katılımcılara önemli bir platform sunarken, yenilikçi risk yönetimi anlayışlarını ve global yaklaşımları keşfetme imkânı sağladı.