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InterContinental İstanbul'a üç yeni ödül

Lüks otelcilik dünyasında başarılarıyla adından sıkça söz ettiren InterContinental İstanbul, bu sene de World Travel Awards tarafından üç prestijli ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi
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InterContinental İstanbul'a üç yeni ödül
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2024 senesinde de Türkiye’nin en seçkin otelleri arasında zirveye yerleşen InterContinental İstanbul, ‘Best Luxury Business Hotel in Turkey’, ‘Best Luxury City Business Hotel in Turkey’, ve ‘Best Luxury Hotel in Turkey’ ödüllerini kazanarak uluslararası sahnedeki başarısını bir kez daha yeniledi.

Dünya çapında seyahat ve turizm sektöründeki mükemmeliyeti onurlandıran World Travel Awards, her yıl sektörün en iyilerini belirleyerek ödüllendiriyor. Bu yıl da InterContinental İstanbul, Türkiye’nin en lüks oteli olarak öne çıkarken, iş dünyasının profesyonelleri için kusursuz bir İstanbul deneyimi sunmaya devam ediyor. 

Otelin renovasyon çalışmalarında 16 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi

Türkiye mimarlık tarihinin en önemli binalarından birisi olarak kabul edilen ve 1995 yılından beri hizmet veren InterContinental İstanbul, geçtiğimiz yıl başlattığı renovasyon süreciyle de dikkat çekmişti. Bu yıl tamamlanacak olan yeniliklerle otelin lüks standartları daha da yükseltiliyor. Otelin renovasyon çalışmalarında şu ana kadar 16 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirilmiş olup, lobi, dış mekanlar ve balo salonu yenilenerek modern ve şık bir atmosfer kazandırıldı. Lobiye eklenen bar ve kış bahçesiyle misafirlerine rahatlatıcı ve keyifli bir ortam sunan InterContinental İstanbul, önümüzdeki süreçte tamamlanacak olan odaların ve katların renovasyonuyla birlikte lüks otelcilik deneyimini bir kez daha vurgulamaya hazırlanıyor.

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