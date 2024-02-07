Japonya'da hava yolu firmaları net karını artırdı

Japonya'da All Nippon Airways (ANA) ile Japonya Havayolları (JAL) Nisan-Aralık 2023 döneminde net karını, önceki mali yılın aynı dönemine oranla artırdı.

Hava yolu firmaları ANA ve JAL, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılın nisan-aralık dönemine ait güncel net karlarını açıkladı.

Satışların yüzde 22,6 artışla 1,54 trilyon yene (10,4 milyar dolar) çıktığı dönemde ANA net karını 2,4 kat artırarak 148,9 milyar yene (1 milyar dolar) yükseltti.

Japonya Havayolları (JAL) aynı dönemde satışlarını yüzde 24,2 artışla 1,25 trilyon yene (8,4 milyar dolar) çıkararak karını 5 kattan fazla artışla 85,7 milyar yene (579 milyon dolar) yükseltti.

Firmaların, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla, net kar artışlarına, COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının olumlu etki ettiği kaydedildi.