JM Edison, KOBİ’lerin globalleşmesine katkı sunuyor

Avrupa çerçeve programıyla ilgili tüm çağrıların, uzmanlık alanları kapsamında olduğunu belirten JM Edison CEO'su Jag Tessouki, Avrupa ve ABD' den finansman sağlamak ve inovatif bir ürünü ticarileştirmek için müşterilerinin Ar-Ge faaliyetlerini geliştirdiklerini söyledi.

Horizon Avrupa Programı kapsamında kaynak yaratma başvurularında ileri düzeyde uzmanlığa sahip olduklarını ve kadınların Deeptech' e katılımını teşvik eden WomenTechEU programı çerçevesinde Türkiye' yi Danimarka ve Portekiz ile birlikte en çok fonlanan projeye sahip ilk 6 ülke arasında konumlandırdıklarının altını çizen Tessouki ayrıca, JM Edison' un deneyimli ortakları; Turkcell, Mercedes Benz, Roche Diagnostics gibi şirketlerde Finans bölümü üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmış olan Arzu Hinginar Kocabaş ve mühendis, ekonomist ve girişimci Ngoc Matthias Schneeweiss ile JM Edison'un deneyimli proje yazarlarının, kuruluşlara kademeli fonlama ve küme çağrıları konusunda yardımcı olduğunu, proje yönetimi ve başvuru sürecinin her yönünü geliştirerek yüksek başarı elde ettiklerini belirtti.

Müşterilerine sundukları hizmetlerden bahseden Tessouki, şunları söyledi: "Ürün ve hizmet değerlendirmesi, şirket değerlendirmesi, Avrupa ve ABD proje yazımı ve yönetimi, fizibilite çalışması ve raporu, proje çıktıları, fikri mülkiyet ve hareket özgürlüğüne kadar özel çözümler sunuyoruz. Bu çözümleri; analiz, pazar araştırması, yaygınlaştırma ve kullanma stratejileri, iş inovasyon planı ve ticarileştirme planı, satış konuşması eğitimi ve özel yatırım olarak özetleyebiliriz. Bu bağlamda müşterilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurmaktayız. “Tıbbi cihazlar, kanser araştırmaları, Fintech, AgriTech, kuantum araştırmaları, mikroçipler, bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarlı görme, yapay zeka, tedarik zinciri inovasyonu, ağır malzemeler, biyoteknoloji ve Deeptech gibi gelişmiş sayılabilecek tüm konuları kapsayan geniş bir hizmet yelpazemiz bulunmaktadır.” diye konuştu.

“Müşterilerimize rehberlik ediyoruz - Adım adım rehberlik”

Müşterilerinin fon başvuru sürecinde karşılaştığı zorluklardan da bahseden Tessouki, “AB fon başvurularına ilişkin bilgi eksikliği, yetersiz rakip analizi, ticarileştirme stratejilerinin eksikliği ve yenilikçi fikirleri kaybetme korkusu gibi olumsuzluklarla karşılaşılabiliniyor. Tüm bu etmenler fikirlerin pazara daha hızlı sunulması için başkalarıyla işbirliği yapma konusunda isteksizliğe yol açıyor. Bu kapsamda tüm süreç boyunca müşterilerimize rehberlik ediyor, başvuru süreci ve başarılı olmak için gerekenler hakkında kolay açıklamalar yapıyor, bir rakip analizi gerçekleştiriyor ve onları doğru ticarileştirme stratejileriyle donatıyoruz. Yenilikçi çözümlerini kaybetme korkusuyla ilgili olarak; üçüncü taraflarla çalışmadan önce patent başvurusunda bulunmalarını veya durum tespiti süreçlerini takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca bir faaliyet özgürlüğü analizi gerçekleştiriyoruz ve onları mevcut geniş network ümüz sayesinde doğru şirketlerle bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu.