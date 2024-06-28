JYSK Türkiye, dördüncü mağazasını açtı

Danimarka merkezli ev eşyası perakendecisi JYSK, yılında aile şirketi olarak kurulduğu günden itibaren misyon edindiği uyku ve yaşam alanlarında herkes için harika bir İskandinav teklifi sunma hedefini Türkiye yatırımları ile büyütmeye devam ediyor.

2023 Mayıs ayında Torium AVM ve Oasis Cadde mağazaları ile ülkeye adım atan marka Nautilus AVM’nin ardından dördüncü mağazasını Beykent’te bulunan First Avenue AVM içinde açtı.

Uygun fiyatlı kaliteli ürünleri müşteri ile buluşturmaya devam eden markanın son mağazası 1160 metrekarelik alanı ve 4.15m tavan yüksekliği ile 2.000 üzerinde ürün çeşidi ile müşterilerine hizmet sunuyor.

“Beklentilerimizin ötesinde bir başarı yakaladık”

Türkiye’deki ilgiden çok memnun olduklarını dile getiren JYSK Türkiye Ülke Müdürü Alexandru Bratu, “Müşterilerin yoğun ilgisi, İskandinav tarzına olan beğeni ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla alabilme imkanı markamızı kısa sürede beklentimizin ötesinde bir başarıya ulaştırdı. Bu durumdan çok mutluyuz. Türkiye'deki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Beykent'te açtığımız bu yeni mağazamızla birlikte İstanbul'daki mağaza sayımızı dörde çıkardık. Bu sayede daha fazla müşteriye ulaşmayı ve JYSK'nın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini sunmayı hedefliyoruz. Anadolu ve Avrupa yakasında çok kilit noktalarda sıcak görüşmelerimiz ve imza aşamasında projelerimiz bulunuyor. Bu kapsamda 2025 yılında 5 adet mağazayı Türkiye’de hizmete sunacağız.“ ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yatırım kararlılığı

Çok kısa sürede, Türkiye pazarında müşterilerin beğenisini kazandıklarını belirten Ülke müdürü Bratu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ilgi satışlarımıza da yansıdı. İlk operasyon yılımızdaki başarımız beklentimizin üstünde oldu. Yakın gelecekte birçok farklı semtte de müşterilerimizi ağırlıyor olacağız. Farklı illerden gelen talepleri de değerlendireceğiz ve yatırımlarımız İstanbul dışında da başta çevre iller olmak üzere devam edecek."

Müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz

JYSK Türkiye’deki mağazalarını en güncel konsepti ile müşterilerle buluşturmaya devam edeceğinin altını çizen Bratu,“Konsept, mağaza içi gezinmeyi ve ürünlere kolay erişimi mümkün kılarken; enerji tasarruflu aydınlatması ile ürünlerin daha dikkat çekici görünmesine ve açık kahverengi, ahşap görünümlü zemin dahil tüm mağazaya hakim olan nötr renkleri ile de yalın bir atmosfer oluşumuna olanak sağlıyor. Ayrıca örnek odalar ve ilham veren köşelerle de birbirinden farklı dekorasyon fikirleri veriyor.“ diyerek sözlerini tamamladı.

JYSK’nın toplam 48 ülkede 3.400’den fazla mağazası bulunuyor.