Kaçak elektriğe dijital dönüşüm odaklı çözüm

CANAN SAKARYA/DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde 2.5 milyon aboneye ve toplam 6.5 milyon nüfusa hizmet sağlayan Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımıyla mücadelede uydu, dron, yapay zeka gibi teknolojinin imkanlarını kullanarak ülke ekonomisine 521 milyar TL’lik katkı sağladı. Teknolojiye odaklanan ve akıllı ölçüm yatırımlarına hız kazandıran Dicle Elektrik, bölgede yüzde 76 seviyelerinde olan kaçak elektrik kullanım oranlarını yüzde 37’ye kadar düşürdü. Akıllı ölçüm yatırımlarına da hız vererek, Türkiye’deki toplam Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) abonelerinin yaklaşık yarısı olan 1.3 milyon aboneyi bu sisteme dahil etti. Ayrıca yapay zeka destekli saha taramalarıyla da 6 bini aşkın kaçak trafo ortaya çıkarıldı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) organize ettiği saha gezisi kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Arvas, “Bölgenin gerçeklerini veriler doğrultusunda analiz ederken son teknolojiyi ve yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bu sayede özellikle tarımsal sulamada yoğun olan kaçak kullanımları etkin biçimde tespit edebiliyoruz. Bu kapsamda uydu görüntülerini ve hiperspektral analizleri kullanan yapay zeka algoritmaları geliştirdik. Bu algoritmalar, 9.5 milyon dekarlık bir alanda, çiftçilerin ‘kuru tarım’ beyanlarını uydu verileriyle karşılaştırıyor. Beyan dışında sulu tarım yapılan alanlarını da belirleyerek kaçak elektrik kullanılan noktaları hassasiyetle tespit ediyor. Aynı zamanda 15 lisanslı dron pilotumuzun yürüttüğü çalışmalar da yapay zeka destekli analizlerle iletim hatlarındaki çatlak ve arızaları otomatik saptayıp bakım ekiplerini doğrudan sorunlu alana yönlendiriyor. Bu bütünleşik model sayesinde tespit ve müdahale döngümüz kısalıyor, operasyonel süreçlerde çok önemli zaman tasarrufu sağlıyoruz.“ dedi.