Kafkas Sönmez, Gate.io Küresel Büyüme Direktörü oldu

Türkiye operasyonlarını Kasım 2022'den bu yana sürdüren küresel kripto para borsası Gate.io, küresel genişleme ve büyüme stratejisini yönetecek ismi Türkiye'den seçti. Gate.io Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Kafkas Sönmez, Gate.io Küresel Büyüme Direktörlüğü görevine getirildi.

Bu yıl küresel faaliyetlerinin onuncu yılını kutlayan ve CoinMarketCap verilerine göre işlem hacmi açısından ilk 10 küresel kripto para borsası arasında yer alan Gate.io geçen yıl küresel genişleme stratejilerine hız vermiş ve 2022 itibarıyla Türkiye operasyonlarına da başlamıştı. O günden bu yana Gate.io Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Kafkas Sönmez, bu atamayla küresel kripto para borsasının tüm genişleme faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenecek.

“Türkiye'de kısa sürede güçlü bir topluluk oluşturduk"

Gate.io Türkiye olarak bir yıldan biraz fazla bir süreçte operasyon yerelleştirme, topluluk oluşturma, kullanıcı edinme gibi alanlarda önemli başarılar elde ettiklerini belirten Kafkas Sönmez, “Gate.io, Türkiye'de çok kısa sürede büyük ve bağlı bir topluluk kazanan, pazarın hızla benimsediği bir marka oldu. Böyle bir sürece liderlik etmek çok heyecan verici. Bugünden itibaren Gate.io’nun büyük pazarlardaki vizyonunu gerçekleştirmesi için aynı heyecanla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye’de yazdığımız başarı hikayesini farklı pazarlarda da gerçeğe dönüştürmeyi dört gözle bekliyorum.” dedi.

Atama kararına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Gate.io CEO’su Lin Han ise “Gate.io’nun vizyonuna, takım ruhuna ve şirket kültürüne tam anlamıyla uyum sağlayan ve şirketin stratejik hedeflerine uygun kararlar alabilen Kafkas Sönmez’in kilit bir pazar olarak gördüğümüz Türkiye’deki hızlı büyüme yaklaşımını diğer pazarlarda da uygulayacağına güvenimiz tam.” ifadelerini kullandı.

Aslen hukukçu olan, teknoloji ve entelektüel haklar hukukunda uzmanlaşan Kafkas Sönmez, 8 yılı aşkın deneyimiyle kripto para sektörünün tanıdığı ve takip ettiği isimlerden biri. Kafkas Sönmez, sektördeki çeşitli şirketlerde yürüttüğü büyüme direktörlüğü, pazarlama ve topluluk ilişkileri liderliği, ülke müdürlüğü gibi görevlerde edindiği deneyimi, Gate.io Küresel Büyüme Direktörlüğü görevine taşıyacak.

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